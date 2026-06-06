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Суп із фрикадельками та рисом: простий рецепт універсальної першої страви
Ситний, ароматний суп із фрикадельками дуже простий у приготуванні, а сподобається він і дорослим, і дітям.
Готуйте його з будь-якого м’ясного фаршу.
Інгредієнти
- фарш свинячий
- 400 г
- рис
- 100 г
- яйця
- 1 шт.
- картопля
- 3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- рослинна олія
- 2 ст. л.
- лавровий лист
- 1-2 шт.
- вода
- 2 л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- зелень (петрушка, кріп).
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Цибулю, часник очистіть, цибулю наріжте на дрібні кубики, часник видавіть через прес.
Моркву очистіть і натріть на середню тертку.
Фарш викладіть у миску, додайте часник, яйце, поперчіть, посоліть, добре перемішайте і руками, змоченими у воді, сформуйте маленькі фрикадельки.
Картоплю очистіть і наріжте невеликими шматочками.
Зелень промийте та дрібно наріжте.
У каструлі з товстим дном розігрійте олію, викладіть цибулю і на середньому вогні, помішуючи, обсмажте до м’якості, додайте моркву і обсмажте ще до золотистого кольору.
Влийте воду, доведіть до кипіння, посоліть, всипте картоплю, рис і варіть на середньому вогні 8-10 хвилин, потім викладіть фрикадельки, додайте лавровий лист і варіть ще з моменту закипання 8-10 хвилин.
Додайте зелень, вимкніть вогонь і дайте супу настоятися 5-10 хвилин.
Поради:
Для супу можна використовувати не воду, а м’ясний або овочевий бульйон.