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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Суп із фрикадельками та рисом: простий рецепт універсальної першої страви

Ситний, ароматний суп із фрикадельками дуже простий у приготуванні, а сподобається він і дорослим, і дітям.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
88 ккал
Коментарі
Суп із фрикадельками та рисом

Суп із фрикадельками та рисом / © Credits

Готуйте його з будь-якого м’ясного фаршу.

Інгредієнти

фарш свинячий
400 г
рис
100 г
яйця
1 шт.
картопля
3 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
часник
1 зубчик
рослинна олія
2 ст. л.
лавровий лист
1-2 шт.
вода
2 л.
перець чорний мелений
сіль
зелень (петрушка, кріп).

  1. Цибулю, часник очистіть, цибулю наріжте на дрібні кубики, часник видавіть через прес.

  2. Моркву очистіть і натріть на середню тертку.

  3. Фарш викладіть у миску, додайте часник, яйце, поперчіть, посоліть, добре перемішайте і руками, змоченими у воді, сформуйте маленькі фрикадельки.

  4. Картоплю очистіть і наріжте невеликими шматочками.

  5. Зелень промийте та дрібно наріжте.

  6. У каструлі з товстим дном розігрійте олію, викладіть цибулю і на середньому вогні, помішуючи, обсмажте до м’якості, додайте моркву і обсмажте ще до золотистого кольору.

  7. Влийте воду, доведіть до кипіння, посоліть, всипте картоплю, рис і варіть на середньому вогні 8-10 хвилин, потім викладіть фрикадельки, додайте лавровий лист і варіть ще з моменту закипання 8-10 хвилин.

  8. Додайте зелень, вимкніть вогонь і дайте супу настоятися 5-10 хвилин.

Поради:

  • Для супу можна використовувати не воду, а м’ясний або овочевий бульйон.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
96
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