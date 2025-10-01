- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 1 хв
Суп із кільки в томатному соусі: дуже швидкий рецепт
Це легкий бюджетний домашній суп, який готується просто і швидко.
Консерви в томатному соусі можна купити в будь-якому супермаркеті, але головне, щоб суп вийшов смачним, кільку використовуйте якісну.
Інгредієнти
- кілька в томаті
- 1 банка (230 г)
- картопля
- 3 шт.
- рис
- 2 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- морква
- 1 шт.
- томатна паста
- 1 ст. л.
- олія
- 2 ст. л.
- вода
- 2 літри + склянка
- сіль
- зелень (кріп, петрушка)
Картоплю помийте, очистьте і наріжте на невеликі кубики.
Цибулю, моркву почистьте, цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на велику тертку.
Томатну пасту розведіть склянкою води.
Рис промийте.
У киплячу воду викладіть картоплю, рис і варіть 15 хвилин.
На сковорідці з олією обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву, обсмажте 5-7 хвилин, потім влийте розведену водою томатну пасту, протушкуйте три хвилини й викладіть у каструлю до овочів, додайте кільку, сіль, перемішайте, доведіть до кипіння та зніміть із вогню.
Дайте супу настоятися 5-10 хвилин, посипте подрібненою зеленню і подайте до столу.
Поради:
Рис використовуйте будь-який.