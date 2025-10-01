ТСН у соціальних мережах

Рецепти
129
1 хв

Суп із кільки в томатному соусі: дуже швидкий рецепт

Це легкий бюджетний домашній суп, який готується просто і швидко.

Катерина Труш
40 хвилин
47 ккал
Суп із кільки в томатному соусі

Суп із кільки в томатному соусі / © Credits

Консерви в томатному соусі можна купити в будь-якому супермаркеті, але головне, щоб суп вийшов смачним, кільку використовуйте якісну.

Інгредієнти

кілька в томаті
1 банка (230 г)
картопля
3 шт.
рис
2 ст. л.
цибуля ріпчаста
морква
1 шт.
томатна паста
1 ст. л.
олія
2 ст. л.
вода
2 літри + склянка
сіль
зелень (кріп, петрушка)

  1. Картоплю помийте, очистьте і наріжте на невеликі кубики.

  2. Цибулю, моркву почистьте, цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на велику тертку.

  3. Томатну пасту розведіть склянкою води.

  4. Рис промийте.

  5. У киплячу воду викладіть картоплю, рис і варіть 15 хвилин.

  6. На сковорідці з олією обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву, обсмажте 5-7 хвилин, потім влийте розведену водою томатну пасту, протушкуйте три хвилини й викладіть у каструлю до овочів, додайте кільку, сіль, перемішайте, доведіть до кипіння та зніміть із вогню.

  7. Дайте супу настоятися 5-10 хвилин, посипте подрібненою зеленню і подайте до столу.

Поради:

  • Рис використовуйте будь-який.

