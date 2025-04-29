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Суп із консервованого тунця з рисом та помідорами: простий рецепт
Коли часу немає, а дуже захотілося супчику, то цей рецепт для вас. Усього пів години — і перша страва готова.
Додайте рис у суп — і він вийде густим та ситним.
Інгредієнти
- консервований тунець натуральний
- 190 г
- картопля
- 2 шт.
- рис
- 2 ст. л.
- вода
- 1,5 л
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- помідор
- 1 шт.
- приправа для овочів та зелені
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- олія
- 2 ст. л.
- сіль
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- зелень (кріп, петрушка
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Картоплю помийте, очистьте та наріжте невеликими кубиками.
Рис промийте до прозорості.
У воду, що закипіла, викладіть картоплю, рис і варіть 10-15 хвилин (за необхідності зніміть пінку).
Цибулю та моркву очистьте. Цибулю, помідор наріжте на невеликі кубики, а моркву — соломкою.
На сковороді з олією обсмажте цибулю та моркву до м’якості, додайте помідор і обсмажте ще дві хвилини.
Додайте обсмажені овочі до картоплі та рису, потім тунець, поперчіть, посоліть та варіть п’ять хвилин. Наприкінці викладіть зелень та варіть ще одну хвилину.
Суп подайте одразу після приготування.
Поради:
Тунець консервований можна використовувати і в олії, тільки суп буде жирнішим.
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