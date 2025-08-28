- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
Суп із квасолею та цвітною капустою: рецепт без м'яса
Якщо ви любите легкі супи без м'яса, тоді цей рецепт для вас.
Це ідеальний варіант для тих, хто постує або просто сидить на дієті. Суп виходить корисним, смачним і легким. Подайте його з сухариками.
Інгредієнти
- квасоля
- 100 г
- капуста цвітна
- 300 г
- картопля
- 1 шт.
- вода
- 1,5 л
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- олія
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень (кріп, петрушка)
-
Квасолю промийте, залийте великою кількістю води та залиште на 8-12 годин для набухання. Потім воду злийте, промийте квасолю під проточною водою та знову залийте холодною водою, варіть близько години до м’якості.
Капусту розберіть на суцвіття, занадто великі розріжте.
Картоплю, цибулю, моркву очистьте, картоплю, моркву наріжте середніми кубиками, цибулю — дрібними кубиками.
Перець болгарський очистьте від насіння і наріжте на невеликі шматочки.
Зелень промийте та подрібніть.
На пательні з олією обсмажте цибулю та моркву до м’якості, додайте болгарський перець і смажте ще дві хвилини.
У каструлю влийте воду, викладіть картоплю і варіть 10 хвилин, потім цвітну капусту, квасолю і варіть ще 10 хвилин, викладіть обсмажені овочі, посоліть, поперчіть і варіть п’ять хвилин. Додайте зелень і зніміть з вогню.
Поради:
Квасолю можна використовувати консервовану.