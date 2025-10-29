Суп із локшиною та курячими тюфтелями: рецепт японського супу

Суп із локшиною та курячими тюфтелями / © Instagram

Це страва, яку хочеться їсти ложка за ложкою, ніби ковдру тепла, що огортає зсередини. Простий у приготуванні, легкий та дуже делікатний на смак — цей суп не лише зігріє, а й подарує відчуття внутрішнього спокою, а про рецепт його приготування розповіли на сторінці mitamo.kitchen.

Інгредієнти

Курячий бульйон

Курячі крильця 200–300 г

Вода 550 мл

Сушені водорості 5 г

Тюфтелі

Куряче філе 200 г

Кулінарне саке 1 ст. л

Картопляний крохмаль 1 ч. л

Сіль ½ ч. л

Тертий імбир 1 ч. л

Подача

Тонка скляна локшина

Зелена цибуля

Білий кунжут

Соус для занурення: соєвий соус і рисовий оцет

Приготування

Залийте курячі крильця водою з водоростями та доведіть до кипіння. Варіть на малому вогні 30–40 хв, щоб отримати чистий, ароматний бульйон. Приберіть крильця та водороті. Змішайте всі інгредієнти для тюфтель до однорідності. Сформуйте кульки, злегка змастивши руки олією, та обережно опустіть їх у гарячий бульйон. Варіть 5–7 хв, доки вони спливуть. Додайте у бульйон скляну локшину та варіть ще 2–3 хв. Розлийте суп по глибоких мисках, посипте зеленою цибулею та кунжутом. Подавайте разом із соусом для занурення.

Поради

Якщо хочете насиченіший смак, додайте у бульйон сіль або кілька крапель соєвого соусу.

А якщо прагнете контрасту текстур, спробуйте варіацію з солодко-гострими курячими крильцями, просто обсмажте попередньо відварені крильця у суміші соєвого соусу.

Цей суп — ідеальний приклад японського мінімалізму у кулінарії. Жодного надлишку, тільки чисті смаки, баланс текстур і природна ніжність. Він не обтяжує, легко засвоюється та чудово підходить як для вечері після робочого дня, так і для затишних вихідних удома.