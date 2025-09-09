Суп із рубленими фрикадельками: рецепт ситної першої страви для всієї родини

Суп із рубленими фрикадельками / © Credits

Якщо вам набридли стандартні рецепти, варто спробувати дещо цікавіше — суп із рубленими фрикадельками та овочами. Це не лише корисна, а й надзвичайно смачна страва, яка чудово підійде і для обіду, і для легкої вечері. Як приготувати смачний суп розповіла фудблогерка Алла Мороз.

Інгредієнти Куряче стегно (без кісток) 400 г Яйце 1 шт. Манка 2 ст. л Петрушка (подрібнена) 2 ст. л Морква 1 шт. Цибуля 1 шт. Картопля 3–4 шт. Селера (стебло) 1 шт. Вершкове масло 20 г Сіль Чорний перець Вода чи курячий бульйон 2,5 л

Приготування

Картоплю наріжте кубиками. Моркву натріть на тертці, цибулю подрібніть ножем. Стебло селери наріжте невеликими шматочками. На сковороді розтопіть масло, викладіть моркву та цибулю. Злегка протушкуйте на слабкому вогні, щоб овочі стали м’якими та ароматними. У киплячу воду чи бульйон додайте картоплю та селеру. Коли вода знову закипить, перекладіть засмажку зі сковороди. Посоліть і поперчіть до свого смаку. Куряче стегно наріжте смужками, потім кубиками, а далі подрібніть ножем. Додайте яйце, манку, сіль, перець та зелень. Добре перемішайте. Сформуйте невеликі фрикадельки. Коли картопля стане м’якою, обережно викладіть фрикадельки у суп. Легенько перемішайте, щоб вони не злиплися. Варіть 7–8 хв, поки м’ясо не буде повністю готове.

Поради

Для більшої ситності можна додати трохи вермішелі за 5 хв до готовності.

Фрикадельки будуть ніжнішими, якщо дати фаршу «відпочити» 10 хв перед формуванням.

Аромат додадуть спеції: лавровий лист, сушений часник або мускатний горіх.

Суп із рубленими фрикадельками — це універсальна страва, яка поєднує користь овочів і поживність м’яса. Він легкий, ароматний та ситний водночас. Такий суп стане чудовим вибором для всієї родини.