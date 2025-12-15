- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 101
- Час на прочитання
- 1 хв
Суп із сочевицею фрикадельками та овочами: корисний рецепт
Приготуйте ситний, ароматний суп із сочевицею, фрикадельками та овочами. Цей суп сподобається і дорослим, і дітям.
Готується дуже швидко, оскільки не потребує попереднього варіння бульйону. Апетитні фрикадельки з м'ясного фаршу чудово доповнюють суп із сочевиці.
Інгредієнти
- сочевиця червона
- 150 г
- фарш курячий
- 300 г
- вода
- 1,8 л
- картопля
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- томатна паста
- 1 ст. л.
- лавровий лист
- 2 шт.
- олія
- 30 мл
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень (петрушка, кріп).
-
Цибулю очистьте і наріжте дрібно на кубики.
Картоплю, моркву почистьте, помийте. Картоплю наріжте середніми шматочками, моркву натріть на велику тертку.
Сочевицю промийте, кілька разів змінюючи воду.
Перець болгарський очистіть від насіння і наріжте на кубики.
Зелень промийте та подрібніть.
У фарш додайте половину цибулі, перець чорний мелений, сіль, перемішайте і, змочуючи руки водою, сформуйте невеликі фрикадельки.
У сковорідці розігрійте олію й обсмажте цибулю, моркву, що залишилася, до злегка золотистого кольору, додайте томатну пасту, перець болгарський і обсмажте ще дві хвилини.
У каструлі закип'ятіть воду і відправте туди картоплю, доведіть до кипіння, викладіть сочевицю і варіть п'ять хвилин, потім додайте фрикадельки, обсмажені овочі, лавровий лист, поперчіть, посоліть, доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин. Готовий суп розлийте в тарілки і додайте зелень.
Поради:
Якщо ви любите густіший суп, можна більше покласти картоплі та сочевиці.
Фарш використовуйте будь-який.