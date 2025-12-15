ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

Суп із сочевицею фрикадельками та овочами: корисний рецепт

Приготуйте ситний, ароматний суп із сочевицею, фрикадельками та овочами. Цей суп сподобається і дорослим, і дітям.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
67 ккал
Суп із сочевицею фрикадельками та овочами

Суп із сочевицею фрикадельками та овочами / © Credits

Готується дуже швидко, оскільки не потребує попереднього варіння бульйону. Апетитні фрикадельки з м'ясного фаршу чудово доповнюють суп із сочевиці.

Інгредієнти

сочевиця червона
150 г
фарш курячий
300 г
вода
1,8 л
картопля
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
перець болгарський
1 шт.
томатна паста
1 ст. л.
лавровий лист
2 шт.
олія
30 мл
перець чорний мелений
сіль
зелень (петрушка, кріп).

  1. Цибулю очистьте і наріжте дрібно на кубики.

  2. Картоплю, моркву почистьте, помийте. Картоплю наріжте середніми шматочками, моркву натріть на велику тертку.

  3. Сочевицю промийте, кілька разів змінюючи воду.

  4. Перець болгарський очистіть від насіння і наріжте на кубики.

  5. Зелень промийте та подрібніть.

  6. У фарш додайте половину цибулі, перець чорний мелений, сіль, перемішайте і, змочуючи руки водою, сформуйте невеликі фрикадельки.

  7. У сковорідці розігрійте олію й обсмажте цибулю, моркву, що залишилася, до злегка золотистого кольору, додайте томатну пасту, перець болгарський і обсмажте ще дві хвилини.

  8. У каструлі закип'ятіть воду і відправте туди картоплю, доведіть до кипіння, викладіть сочевицю і варіть п'ять хвилин, потім додайте фрикадельки, обсмажені овочі, лавровий лист, поперчіть, посоліть, доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин. Готовий суп розлийте в тарілки і додайте зелень.

Поради:

  • Якщо ви любите густіший суп, можна більше покласти картоплі та сочевиці.

  • Фарш використовуйте будь-який.

Дата публікації
Кількість переглядів
101
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie