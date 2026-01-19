ТСН у соціальних мережах

Рецепти
120
1 хв

Суп із сочевиці з м’ясом: рецепт корисної зігрівальної страви

Суп із сочевиці з м’ясом — це чудовий варіант для ситного та корисного обіду.

Катерина Труш
50 хвилин
82 ккал
Суп із сочевиці з м'ясом

Суп із сочевиці з м’ясом / © Credits

Приготування не забере у вас багато часу, оскільки червона сочевиця не потребує замочування і дуже швидко розварюється. Суп виходить з насиченим, яскравим смаком і сподобається як дорослим, так і дітям.

Інгредієнти

філе куряче
300 г
сочевиця червона
5 ст. л.
картопля
4 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
часник
2 зубки
помідор
1 шт.
паста томатна
1 ст. л.
олія
1 ст. л.
масло вершкове
1 ст. л.
вода
1,8 л
лист лавровий
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
зелень (петрушка, кінза)

  1. Куряче філе помийте, покладіть до каструлі, залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть 20 хвилин на середньому вогні, потім наріжте його невеликими шматочками і знову викладіть до каструлі.

  2. Сочевицю промийте в холодній воді доти, доки вода не стане прозорою.

  3. Картоплю, моркву, цибулю і часник очистьте.

  4. Картоплю наріжте середніми кубиками, моркву натріть на середню тертку, цибулю наріжте на дрібні кубики, часник натріть на дрібну тертку.

  5. Помідор очистьте від шкірки та наріжте дрібними кубиками.

  6. У сковорідці на середньому вогні розігрійте олію і вершкове масло, викладіть моркву, цибулю, часник та обсмажте до м’якості, додайте помідори, томатну пасту й обсмажте ще три хвилини.

  7. До каструлі з м’ясом викладіть картоплю, сочевицю і варіть 10 хвилин, потім додайте обсмажені овочі, лавровий лист, чорний мелений перець, посоліть і варіть ще 10 хвилин.

  8. Перед подаванням посипте сочевичний суп дрібно нарізаною свіжою зеленню.

Поради:

  • М’ясо використовуйте будь-яке.

