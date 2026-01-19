- Дата публікації
-
- Рецепти
- 120
- 1 хв
Суп із сочевиці з м’ясом: рецепт корисної зігрівальної страви
Суп із сочевиці з м’ясом — це чудовий варіант для ситного та корисного обіду.
Приготування не забере у вас багато часу, оскільки червона сочевиця не потребує замочування і дуже швидко розварюється. Суп виходить з насиченим, яскравим смаком і сподобається як дорослим, так і дітям.
Інгредієнти
- філе куряче
- 300 г
- сочевиця червона
- 5 ст. л.
- картопля
- 4 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 2 зубки
- помідор
- 1 шт.
- паста томатна
- 1 ст. л.
- олія
- 1 ст. л.
- масло вершкове
- 1 ст. л.
- вода
- 1,8 л
- лист лавровий
- 1 шт.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень (петрушка, кінза)
-
Куряче філе помийте, покладіть до каструлі, залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну та варіть 20 хвилин на середньому вогні, потім наріжте його невеликими шматочками і знову викладіть до каструлі.
Сочевицю промийте в холодній воді доти, доки вода не стане прозорою.
Картоплю, моркву, цибулю і часник очистьте.
Картоплю наріжте середніми кубиками, моркву натріть на середню тертку, цибулю наріжте на дрібні кубики, часник натріть на дрібну тертку.
Помідор очистьте від шкірки та наріжте дрібними кубиками.
У сковорідці на середньому вогні розігрійте олію і вершкове масло, викладіть моркву, цибулю, часник та обсмажте до м’якості, додайте помідори, томатну пасту й обсмажте ще три хвилини.
До каструлі з м’ясом викладіть картоплю, сочевицю і варіть 10 хвилин, потім додайте обсмажені овочі, лавровий лист, чорний мелений перець, посоліть і варіть ще 10 хвилин.
Перед подаванням посипте сочевичний суп дрібно нарізаною свіжою зеленню.
Поради:
М’ясо використовуйте будь-яке.