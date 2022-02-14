Суп із сушених грибів: простий рецепт

Навряд чи хтось почне заперечувати твердження, що найсмачніші гриби – лісові. Їм притаманний неповторний аромат, який багаторазово посилюється, якщо їх висушити. Страви, приготовані з використанням сушених грибів, не потрібні навіть спеції та приправи. Вони або загубляться в загальній симфонії смаку, або матимуть дисонанс. Зваріть звичайнісінький суп із сушеними грибами і переконайтеся.

Суп із сушених грибів, крім того, виручить у піст і чудово підійде не тільки для вегетаріанців, а й для веганів, оскільки не містить продуктів тваринного походження.

Інгредієнти:

150 г сушених грибів

100 г перлової крупи

2 картоплини

2 цибулини

1 морква

3 л води

10 горошин чорного перцю

5 горошин запашного перцю

олія

сіль

Приготування

Сушені гриби замочити на ніч у холодній воді.

Грибну настоянку процідити, довести до кипіння, всипати дрібно нарізані гриби, промиту перлову крупу і варити 30 хвилин.

Очищену картоплю нарізати кубиками, опустити в киплячий суп і варити до готовності.

Подрібнену цибулю спасерувати на олії до прозорості, додати нарізану дрібними кубиками моркву і смажити ще 10-15 хвилин, після чого ввести в суп.

За 10 хвилин до готовності суп посолити та додати чорний та запашний перець горошком.

На замітку

Для надання супу легкого вершкового присмаку під час подавання заправте його сметаною.

Найсмачніший суп виходить із білими та польськими грибами, підосичниками, підберезниками або моховиками.

Більш виражений грибний смак та аромат дасть обсмажування грибів перед їх закладанням у суп.

Щоб перлова крупа швидше зварилася, замочіть її на 1 годину в холодній воді.

За бажання перлову крупу можна замінити гречкою, рисом, булгуром, квасолею або дрібними макаронними виробами.

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