Суп зі цвітної капусти та кабачків: рецепт корисної літньої страви

У каструлю з товстим дном налийте олію та обсмажте цибулю, моркву, часник до м’якості, викладіть картоплю, залийте водою і варіть від моменту закипання 10 хвилин, потім додайте кабачки, цвітну капусту, мелений чорний перець, посоліть і варіть ще 10 хвилин до м’якості овочів.