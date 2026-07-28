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Суп зі цвітної капусти та кабачків: рецепт корисної літньої страви
Легкий і корисний суп, який готується всього за 30 хвилин і підійде як дорослим, так і дітям.
Це ідеальний варіант для тих, хто стежить за своєю фігурою або просто полюбляє просту та нежирну їжу.
Інгредієнти
- цвітна капуста
- 200 г
- кабачки (молоді)
- 200 г
- картопля
- 2–3 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- олія
- 2 ст. л.
- вода
- 1,5 л
- мелений чорний перець;
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- сіль
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- кріп, петрушка
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Помийте овочі.
Цвітну капусту розділіть на маленькі суцвіття.
Картоплю очистьте.
Кабачки та картоплю наріжте невеликими кубиками.
Цибулю, часник, моркву очистьте. Цибулю та часник наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці.
У каструлю з товстим дном налийте олію та обсмажте цибулю, моркву, часник до м’якості, викладіть картоплю, залийте водою і варіть від моменту закипання 10 хвилин, потім додайте кабачки, цвітну капусту, мелений чорний перець, посоліть і варіть ще 10 хвилин до м’якості овочів.
Зніміть із вогню, додайте зелень і дайте настоятися під кришкою 5–10 хвилин.
Поради:
Овочі можна обсмажити на вершковому маслі.
Зелень використовуйте на свій смак.