Суп із білих грибів: детальний покроковий рецепт

Блогерка Олена Крутогрудова ділиться з нами рецептом ароматного супу з білих грибів.

Білий гриб — делікатес, грибний король, рецептів з яким у світовій та українській кухні є безліч. Але найсмачніший із ним — насичений і поживний суп.

Інгредієнти на 5-літрову каструлю

500 г свіжих грибів

150 г сухих грибів

3 середніх картоплини

2 моркви

2 цибулини

петрушка, сіль і перець

Спосіб приготування

Суп з білих грибів (14 фото)

Сухі гриби злегка промийте, щоб на них не залишилося піску. Замочіть на ніч або кілька годин у воді, щоб вони ввібрали її і збільшилися в обсязі. Наріжте їх смужками і поставте в каструлі на плиту під маленький вогонь. Відварюйте до м'якості приблизно 40 хвилин.

Свіжі білі гриби (якщо у вас їх купити не можна, візьміть будь-які лісові) очистіть, обережно протріть серветкою або промийте під проточною водою, намагаючись це робити так, щоби гриб, який має губчасту структуру, не ввібрав воду.

Наріжте гострим ножем тонкими шматочками.

Обсмажте гриби на сковорідці на середньому вогні. Наріжте кубиками моркву.

Додайте нарізані гриби в каструлю до сухих грибів. Якщо ви готуватимете суп зараз без свіжих боровиків, збільшіть потрібну порцію сухих удвічі. Наріжте цибулю. Обсмажте овочі на середньому вогні до золотистого кольору. Додайте засмажку в каструлю.

Наріжте кубиками картоплю. Додайте в суп і варіть до готовності. Коли картопля повністю розвариться — сіль і спеції.

Перед подачею дайте грибній юшці відпочити 10 хвилин під кришкою.

Подаючи, додайте подрібнену петрушку.

Смачного!

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