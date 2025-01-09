Суп з броколі – це смачно та надзвичайно корисно. Цей легкий у приготуванні суп ідеально підходить для тих, хто прагне поєднати поживність із простотою.

Лише за 20 хвилин ви можете створити справжній кулінарний шедевр, який стане фаворитом на вашій кухні та про який розповіли на сторінці saraamyn2.

Інгредієнти Броколі 250 г Морква 2 шт. Картопля 2 шт. Цибуля-порей 1 шт. Часник 1 зубчик Нут 150 г Оливкова олія Овочевий бульйон Сіль Перець Пармезан

Приготування

Перед початком приготування ретельно промийте всі овочі. Розділіть броколі на суцвіття, картоплю наріжте невеликими кубиками, моркву натріть на тертці, а цибулю-порей наріжте кільцями. Розігрійте оливкову олію на середньому вогні у великій каструлі. Додайте цибулю-порей і часник, обсмажте до прозорості, приблизно 2 хвилини. Додайте до каструлі моркву та картоплю. Тушкуйте їх 5 хвилин, періодично помішуючи. Це дозволить овочам трохи розм’якнути та розкрити аромат. Долийте овочевий бульйон або гарячу воду так, щоб вона покрила овочі. Доведіть до кипіння. Щойно бульйон закипить, додайте броколі та нут. Зменште вогонь до середнього, накрийте каструлю кришкою та готуйте суп 10-12 хвилин, поки броколі та картопля не стануть м’якими. Зніміть суп з вогню та збийте його блендером до кремової текстури. Якщо ви віддаєте перевагу супу зі шматочками овочів, залиште його як є. Розлийте суп по тарілках. Додайте крапельку оливкової олії першого віджиму, щоб підкреслити смак. Якщо хочете, прикрасьте тертим пармезаном для додаткової насиченості.

Цей суп – ідеальне поєднання легкості та поживності. Він містить вітаміни, мінерали та білок, а це робить його чудовим вибором як для обіду, так і для вечері.

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