Суп із фрикадельками: рецепт улюбленої страви дорослих і дітей

Особливість приготування супу в тому, що фрикадельки можна сформувати заздалегідь і зберігати в холодильнику, а потім за необхідності швидко приготувати першу страву. Фарш використовуйте будь-який.
Апетитний, смачний суп із маленькими фрикадельками сподобається і дорослим, і дітям. Для його приготування вам знадобиться лише пів години.
Інгредієнти
- фарш курячий
- 300 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- картопля
- 3-4 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- лист лавровий
- 2 шт.
- вода
- 1,6 л
- олія
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень (кріп, петрушка)
- Картоплю очистьте, помийте та наріжте на невеликі кубики. Покладіть у киплячу підсолену воду та варіть 5–7 хвилин.
- Цибулю і моркву очистьте. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на середню тертку. На розігрітій сковороді з олією обсмажте овочі до золотавого кольору.
- Для фрикадельок з'єднайте фарш, яйце, одну подрібнену цибулину, перець і сіль.
- Перемішайте, змочіть руки в холодній воді та сформуйте маленькі кульки, поштучно додайте їх до картоплі, проваріть п'ять хвилин, додайте обсмажені овочі, лавровий лист, посоліть, поперчіть і ще п'ять хвилин проваріть.
- До готового супу додайте зелень.
Поради:
- Суп можна варити на воді або на будь-якому м'ясному чи овочевому бульйоні.
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