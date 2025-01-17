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Суп із фрикадельками: рецепт улюбленої страви дорослих і дітей

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
58 ккал
Дата публікації
Перегляди
419
Час на прочитання
1 хв
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Суп із фрикадельками: рецепт улюбленої страви дорослих і дітей

Суп із фрикадельками

Особливість приготування супу в тому, що фрикадельки можна сформувати заздалегідь і зберігати в холодильнику, а потім за необхідності швидко приготувати першу страву. Фарш використовуйте будь-який.

Апетитний, смачний суп із маленькими фрикадельками сподобається і дорослим, і дітям. Для його приготування вам знадобиться лише пів години.

Інгредієнти

фарш курячий
300 г
яйце куряче
1 шт.
картопля
3-4 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
морква
1 шт.
лист лавровий
2 шт.
вода
1,6 л
олія
перець чорний мелений
сіль
зелень (кріп, петрушка)
  1. Картоплю очистьте, помийте та наріжте на невеликі кубики. Покладіть у киплячу підсолену воду та варіть 5–7 хвилин.
  2. Цибулю і моркву очистьте. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть на середню тертку. На розігрітій сковороді з олією обсмажте овочі до золотавого кольору.
  3. Для фрикадельок з'єднайте фарш, яйце, одну подрібнену цибулину, перець і сіль.
  4. Перемішайте, змочіть руки в холодній воді та сформуйте маленькі кульки, поштучно додайте їх до картоплі, проваріть п'ять хвилин, додайте обсмажені овочі, лавровий лист, посоліть, поперчіть і ще п'ять хвилин проваріть.
  5. До готового супу додайте зелень.

Поради:

  • Суп можна варити на воді або на будь-якому м'ясному чи овочевому бульйоні.

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