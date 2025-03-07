Суп з фрикадельками та рисом: простий рецепт смачної страви

Ароматний, ситний та водночас легкий суп із фрикадельками та рисом — це чудова страва для сімейного обіду чи вечері. Його приготування не займає багато часу, а смак неодмінно потішить і дорослих, і дітей.

Цей суп чудово підійде як для повсякденного харчування, так і для особливих сімейних обідів. Він легкий у приготуванні, але дуже поживний і смачний. Якщо ви ще не куштували цей рецепт, про який розповіли на сторінці mil_alexx_pp, неодмінно збережіть його собі

Інгредієнти Фарш 500 г Цибуля 100 г Сіль Перець Паприка Картопля 500 г Цибуля 140 г Томатне пюре 120 г Солодкий перець 200 г Рис 3 ст. л Вода 1,5 л Олія 30 мл Зелень

Приготування:

Приготуйте фрикадельки. У фарш натріть цибулю, додайте сіль, перець, паприку та ретельно вимішайте. Сформуйте невеликі фрикадельки розміром із горіх. Щоб маса не прилипала до рук, змочуйте їх у воді перед ліпленням. Обсмажте фрикадельки. У велику каструлю налийте олію, розігрійте її та викладіть фрикадельки. Обсмажте їх по 3 хв з кожного боку, щоб отримати золотаву скоринку. Приготуйте овочі. Додайте дрібно нарізану цибулю до фрикадельок і обсмажте ще 5-6 хв, постійно помішуйте. Далі додайте подрібнений солодкий перець і томатне пюре. Тушкуйте ще 7 хв, щоб овочі віддали свій смак і аромат. Додайте картоплю та рис. Очистьте картоплю, наріжте її кубиками та додайте у каструлю разом із рисом. Посоліть, поперчіть, за бажанням додайте приправу для супу. Перемішайте та залийте водою. Приготуйте суп. Доведіть до кипіння, зменште вогонь до середнього та варіть приблизно 30 хв. За цей час усі інгредієнти повністю приготуються, а суп набуде насиченого смаку. Фінальний штрих. Додайте свіжу нарізану зелень (кріп, петрушку чи зелену цибулю) та подавайте до столу.

Поради:

Для ніжнішого смаку можна додати трохи вершків у вже готовий суп.

Якщо хочете насиченішого аромату, спробуйте обсмажити рис перед додаванням у суп.

Для ситності можна додати трохи вермішелі чи нуту.

Якщо ви любите пікантний смак, спробуйте додати дрібку гострого перцю чи часник.

#фрикадельки #фрикаделькирецепт #рецепт #food ♬ оригінальний звук - Алекс @mil_alexx_pp СУП З ФРИКАДЕЛЬКАМИ ТА РИСОМ ✔️ Маленьке прохання - якщо зберегли собі рецепт, скиньте в коментарі ➕ і поставте ❤️, мені це дуже важливо ✅Нам знадобиться: для фрикадельок 500г фаршу(у мене курячий) сіль, перець, паприка 100г цибулі для рагу 500г картоплі 140г цибулі 120г помідорного пюре 200г солодкого перцю 3ст.л рису сіль, перець 1500мл води 30мл олії для смаження ⏳час приготування: 50хв КБЖВ на 100г:К.58 Б.5.5 Ж.2 В.6.5 Прийом: обід ⚖️вага всієї порції - 2600г беремо фарш, натираємо на тертці цибулину, додаємо сіль, перець, паприку, і вимішуємо. Робимо невеликі фрикадельки, розміром з горіх. Ліпше це робити мокрими руками в велику каструлю вливаємо олію, і на ній обсмажуємо фрикадельки по 3хв з обох сторін. додаємо рублену цибулю, перемішуючи смажимо 5-6хв. Вкидаємо нарізайни перець і помідорне пюре, перемішуючи готуємо ще 7хв Додаємо картоплю і рис, солимо, перчимо(я ще люблю давати приправу до супу) - перемішуємо і заливаємо водою Доводимо до кипіння, і на середньому вогні готуємо близько 30хв, а по готовності додаємо нарізану зелень і подаємо Всім смачноооооого #суп

Сподіваємося, що цей рецепт стане улюбленим у вашій родині.

Смачного!ʼ

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