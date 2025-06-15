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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
1 хв

Суп з копченою куркою і плавленим сиром: незвичайний рецепт

Приготуйте на обід запашний, ситний суп, який нікого не залишить байдужим.

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
117 ккал
Суп з копченою куркою та плавленим сиром

Суп з копченою куркою і плавленим сиром / © Credits

Копчене м’ясо, плавлений сир та овочі нададуть звичайному супу насиченого смаку з ароматом димку. М’ясо використовуйте з будь-якої частини копченої курки.

Інгредієнти

куряче стегенце копчене
350 г
сир плавлений
180 г
картопля
5 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
вода
1,5 л
лист лавровий
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
зелень (кріп, петрушка)
олія

  1. Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці.

  2. Куряче стегенце залийте холодною водою і варіть від моменту закипання 15 хвилин.

  3. Картоплю очистьте, помийте, наріжте середніми кубиками та викладіть до каструлі з м’ясом. Варіть на середньому вогні 10 хвилин. Вийміть м’ясо з бульйону, розберіть на волокна та поверніть назад до картоплі.

  4. У сковороді розігрійте олію, додайте цибулю, потім моркву, обсмажте до золотавого кольору і викладіть у суп, потім додайте плавлений сир, чорний мелений перець, лавровий лист, сіль і варіть на малому вогні 15–20 хвилин до повного розчинення сиру. Посипте зеленню і дайте супу настоятися 10–15 хвилин.

Поради:

  • Плавлений сир використовуйте м’який, якщо він у пачці — наріжте кубиками.

Дата публікації
Кількість переглядів
197
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