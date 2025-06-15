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- Рецепти
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Суп з копченою куркою і плавленим сиром: незвичайний рецепт
Приготуйте на обід запашний, ситний суп, який нікого не залишить байдужим.
Копчене м’ясо, плавлений сир та овочі нададуть звичайному супу насиченого смаку з ароматом димку. М’ясо використовуйте з будь-якої частини копченої курки.
Інгредієнти
- куряче стегенце копчене
- 350 г
- сир плавлений
- 180 г
- картопля
- 5 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- вода
- 1,5 л
- лист лавровий
- 1 шт.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка)
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- олія
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Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці.
Куряче стегенце залийте холодною водою і варіть від моменту закипання 15 хвилин.
Картоплю очистьте, помийте, наріжте середніми кубиками та викладіть до каструлі з м’ясом. Варіть на середньому вогні 10 хвилин. Вийміть м’ясо з бульйону, розберіть на волокна та поверніть назад до картоплі.
У сковороді розігрійте олію, додайте цибулю, потім моркву, обсмажте до золотавого кольору і викладіть у суп, потім додайте плавлений сир, чорний мелений перець, лавровий лист, сіль і варіть на малому вогні 15–20 хвилин до повного розчинення сиру. Посипте зеленню і дайте супу настоятися 10–15 хвилин.
Поради:
Плавлений сир використовуйте м’який, якщо він у пачці — наріжте кубиками.