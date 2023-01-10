Суп з шинкою та квасолею: рецепт ідеальної зимової страви

Якщо після свят у вас залишилося трохи шинки, ви можете приготувати цей чудовий зимовий суп.

Цей суп ідеальний для холодного та холодного дня. Він ситний, ароматний та досить корисний. Крім того, його можна приготувати на кілька днів, протягом яких у вас буде готовий ситний і ароматний обід.

Складники

сушена квасоля – 500 г

шинка – 300-400 г

вершкове масло – 3 ст. л.

цибуля – 3 шт.

морква – 3 шт.

селера – 4 стебла

вода – 10 склянок

часниковий порошок – 1 ч. л.

лавровий лист – 2 шт.

чебрець – 1 ч. л.

картопля – 2 шт.

петрушка – 1 ч. л.

сіль і перець

Підготовка

Замочіть квасолю на ніч.

Наріжте кубиками цибулю, моркву та селеру.

Дрібно наріжте петрушку та чебрець.

Почистіть і наріжте кубиками картопля.

Приготування

Обсмажте овочі у великій каструлі на вершковому маслі до м'якості, 4-5 хвилин.

Дістаньте половину овочів із каструлі і пюруйте їх блендером до однорідності і без грудочок.

Потім додайте в каструлю промиту квасолю, воду, порошок часнику, шинку, лавровий лист, свіжий чебрець і пюре з овочів. Доведіть до кипіння, потім варіть під кришкою 1 годину або поки квасоля не стане м'якою.

Додайте картоплю і варіть ще 15-20 хвилин або поки картопля не стане м'якою.

Подавайте, приправивши сіллю та перцем за смаком і посипавши свіжою петрушкою.

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