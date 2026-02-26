Суп із куркою / © Associated Press

З настанням холодів ми проводимо більше часу у приміщеннях, а разом із цим зростає ризик застуд і вірусів. І тут на сцену виходить суп — проста, але надзвичайно ефективна страва. Теплі рідкі страви підтримують водний баланс, легше засвоюються, коли немає апетиту, та допомагають організму отримати вітаміни, мінерали та антиоксиданти без навантаження на травлення. І головне — більшість інгредієнтів для імунних супів уже є у нашому холодильнику, наприклад, овочі, бобові, м’ясо та спеції.

Не існує єдиного «чарівного» продукту для здоровʼя, але є комбінації поживних речовин, які підтримують захисні сили організму:

білок — для відновлення клітин

цинк і залізо — для імунної відповіді

вітаміни A, C, E — для боротьби з окислювальним стресом

клітковина — для здорового кишківника, який напряму впливає на імунітет

прянощі (часник, імбир, куркума, чилі) — мають протизапальні властивості.

Суп із сочевиці з м’ясом

Суп із сочевиці з м’ясом / © Credits

Це справжній приклад корисної та смачної їжі. Червона сочевиця швидко готується, багата на рослинний білок, залізо та клітковину. У поєднанні з м’ясом вона забезпечує тривале відчуття ситості та підтримує сили організму, коли енергії обмаль. Такий суп ідеально підходить для сімейного обіду та не потребує довгих годин біля плити.

Див. рецепт

Гострий курячий рамен

Гострий курячий рамен / © Credits

Японська класика, яка давно вийшла за межі ресторанного меню. Курячий бульйон з локшиною, спеціями та чилі допомагає зігрітися, стимулює кровообіг і полегшує дихання. Гострі компоненти можуть тимчасово зменшувати закладеність носа, а білок із курки підтримує відновлення організму, а як бонус — приготування займає близько 30 хв.

Див. рецепт

Томатний суп

Томатний суп / © Instagram

Томатний суп — легкий, ароматний та багатий на лікопін, потужний антиоксидант, який захищає клітини від ушкоджень. Вітаміни A, C і K підтримують імунну систему, а тепла текстура супу заспокоює. У парі з сирним сендвічем він перетворюється на збалансоване приймання їжі, доречне і для буднів, і для затишної вечері, якщо ви себе не дуже добре почуваєте.

Див. рецепт

Суп із сочевицею, фрикадельками та овочами

Суп із сочевицею, фрикадельками та овочами / © Credits

Ідеальний варіант, коли хочеться чогось поживного, але без складних кулінарних процесів. Овочі дають вітаміни, фрикадельки — білок, а сочевиця — клітковину. Такий суп добре сприймається дітьми та дорослими, і не перевантажує травлення.

Див. рецепт

Гарбузовий суп в азійсько-індійському стилі

Гарбузовий суп в азійсько-індійському стилі / © Credits

Гарбуз — джерело бета-каротину, який організм перетворює на вітамін A. У поєднанні зі спеціями на кшталт куркуми, імбиру та кмину цей суп має легкий протизапальний ефект і дарує відчуття тепла та затишку. Це приклад того, як турбота про здоров’я може бути яскравою та смачною.

Див. рецепт

Карпатська грибна юшка

Карпатська грибна юшка

Справжня українська класика, яка знову на піку популярності. Сушені білі гриби містять мінерали та природні антиоксиданти, а поєднання з картоплею та сметаною робить страву ситною, але не важкою. Карпатська юшка — це не лише про користь, а й про емоційний комфорт, традицію та відчуття дому.

Див. рецепт

Коли організм ослаблений, він потребує не експериментів, а м’якої, поживної підтримки. Супи — це простий спосіб дати тілу тепло, воду та необхідні нутрієнти без зайвого стресу. Імунітет не зміцнюється за один день, але регулярні, збалансовані страви — один із найнадійніших шляхів до відновлення.