Суші-бургер із лососем: цікавий рецепт поживної страви

Цей суші-бургер – справжня кулінарна смакота, поєднує свіжість риби, ніжність авокадо, солодку насолоду ікри тобіко та крем-сиру.
На сторінці stohantsevayuliia розповіли, як приготувати суші-бургер із лососем – оригінальний рецепт, який поєднує у собі традиції японської кухні та американський підхід до ф’южн-страв. Його начинка – це смачний мікс із свіжої риби, авокадо, ікри тобіко, крем-сиру, огірка та рису.
Інгредієнти
- Лосось (або креветки, тунець, курка – вибір залишається за вами)
- Авокадо
- Ікра тобіко
- Вершковий крем-сир
- Огірок
- Листи норі
- Рис для суші
- Сухарі Панко
- Яйце
- 1 шт.
- Борошно
- 1–1,5 ст. л
- Олія
Приготування
- Візьміть шматок свіжої риби та наріжте його невеликими шматочками.
- Почистіть авокадо, а потім розділіть одну половинку на три частини. Щоб уникнути потемніння, збризніть авокадо трохи лимонним соком.
- Наріжте огірок тоненькими смужками.
- На листок норі викладіть трохи приготовленого рису для суші. Далі поступово додайте начинку: спочатку рибу, потім авокадо (чи огірок), можна зробити два варіанти.
- Рівномірно розподіліть сир зверху начинки.
- Закрийте начинку верхнім шаром рису, це допоможе утримати всі інгредієнти разом і запобіже прилипанню до рук. Руки можна змочувати водою, тонким шаром майонезу чи олії для зручності.
- Використовуйте ще один лист норі, щоб загорнути сформований суші-бургер. Для зручності загортання можна скористатися невеликою кількістю рідини – змочіть руки, щоб лист норі легко обгортав начинку.
- Після загортання оберніть суші-бургер у харчову плівку та акуратно сформуйте клубочок. Це допоможе утримати форму під час подальшої обробки.
- Для кляру використовуйте 1 яйце та трохи борошна. Ретельно перемішайте, щоб отримати однорідну суміш і швидко занурте суші-бургер у кляр.
- Потім викладіть суші-бургер на сухарі Панко, які забезпечують хрустку текстуру.
- Розігрійте невелику каструлю з олією для фритюру. Важливо, щоб олія була гарячою, щоб суші-бургер відразу почав смажитися та при цьому постійно перевертайте його для рівномірного обсмаження з усіх боків.
- Коли суші-бургер набуде золотисто-коричневого кольору та стане хрустким, акуратно вийміть його з каструлі та дайте стекти зайвій олії на паперових рушниках.
@stohantsevayuliia - лосось (креветки, тунець, курка, можна використовувати все що ви любите) - авокадо - ікра тобіко (я купила її в корейському магазині h-mart , ціна саме цієї баночки 3$) - сир Філадельфія або інший крем сир - огірок, середину там де насіння я не використовую - листя норі - рис для суші - сухарі Панко Для кляру - яйце 1шт. 1-1/2ст.л. борошна - олія для фритюру Викладайте бургер смажити у гарячу олію, щоб він відразу смажився, і постійно перевертайте щоб бургер рівномірно просмажувася Руки я змочую водою #сушібургер #рецепт #суші #роли #лосось #сирфіладельфія #авокадо ♬ оригінальний звук - _lady.stegantseva_
Цей рецепт не лише поживний, але й екстраординарно смачний, він легко адаптується під будь-які вподобання – використовуйте ту рибу, яку любите, чи експериментуйте з іншими інгредієнтами, щоб створити свій власний варіант.
Насолоджуйтеся кожним шматочком, адже він подарує вам незабутній смак і стане чудовим вибором для вечірніх зустрічей з друзями чи сімейних свят.
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