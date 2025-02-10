Суші-бургер із лососем: цікавий рецепт поживної страви

На сторінці stohantsevayuliia розповіли, як приготувати суші-бургер із лососем – оригінальний рецепт, який поєднує у собі традиції японської кухні та американський підхід до ф’южн-страв. Його начинка – це смачний мікс із свіжої риби, авокадо, ікри тобіко, крем-сиру, огірка та рису.

Інгредієнти Лосось (або креветки, тунець, курка – вибір залишається за вами) Авокадо Ікра тобіко Вершковий крем-сир Огірок Листи норі Рис для суші Сухарі Панко Яйце 1 шт. Борошно 1–1,5 ст. л Олія

Приготування

Візьміть шматок свіжої риби та наріжте його невеликими шматочками. Почистіть авокадо, а потім розділіть одну половинку на три частини. Щоб уникнути потемніння, збризніть авокадо трохи лимонним соком. Наріжте огірок тоненькими смужками. На листок норі викладіть трохи приготовленого рису для суші. Далі поступово додайте начинку: спочатку рибу, потім авокадо (чи огірок), можна зробити два варіанти. Рівномірно розподіліть сир зверху начинки. Закрийте начинку верхнім шаром рису, це допоможе утримати всі інгредієнти разом і запобіже прилипанню до рук. Руки можна змочувати водою, тонким шаром майонезу чи олії для зручності. Використовуйте ще один лист норі, щоб загорнути сформований суші-бургер. Для зручності загортання можна скористатися невеликою кількістю рідини – змочіть руки, щоб лист норі легко обгортав начинку. Після загортання оберніть суші-бургер у харчову плівку та акуратно сформуйте клубочок. Це допоможе утримати форму під час подальшої обробки. Для кляру використовуйте 1 яйце та трохи борошна. Ретельно перемішайте, щоб отримати однорідну суміш і швидко занурте суші-бургер у кляр. Потім викладіть суші-бургер на сухарі Панко, які забезпечують хрустку текстуру. Розігрійте невелику каструлю з олією для фритюру. Важливо, щоб олія була гарячою, щоб суші-бургер відразу почав смажитися та при цьому постійно перевертайте його для рівномірного обсмаження з усіх боків. Коли суші-бургер набуде золотисто-коричневого кольору та стане хрустким, акуратно вийміть його з каструлі та дайте стекти зайвій олії на паперових рушниках.

#рецепт #суші #роли #лосось #сирфіладельфія #авокадо ♬ оригінальний звук - _lady.stegantseva_ @stohantsevayuliia - лосось (креветки, тунець, курка, можна використовувати все що ви любите) - авокадо - ікра тобіко (я купила її в корейському магазині h-mart , ціна саме цієї баночки 3$) - сир Філадельфія або інший крем сир - огірок, середину там де насіння я не використовую - листя норі - рис для суші - сухарі Панко Для кляру - яйце 1шт. 1-1/2ст.л. борошна - олія для фритюру Викладайте бургер смажити у гарячу олію, щоб він відразу смажився, і постійно перевертайте щоб бургер рівномірно просмажувася Руки я змочую водою #сушібургер

Цей рецепт не лише поживний, але й екстраординарно смачний, він легко адаптується під будь-які вподобання – використовуйте ту рибу, яку любите, чи експериментуйте з іншими інгредієнтами, щоб створити свій власний варіант.

Насолоджуйтеся кожним шматочком, адже він подарує вам незабутній смак і стане чудовим вибором для вечірніх зустрічей з друзями чи сімейних свят.

Ми також писали про те, як приготувати хрусткі морквяні кульки.

Читайте також: