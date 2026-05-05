- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 2 хв
Суші бургер із лососем — цікавий рецепт
У соцмережах стрімко набирає популярності новий гастротренд — суші бургер із лососем. Це яскрава, стильна та несподівано проста у приготування страва, яка поєднує естетику японської кухні з форматом улюбленого фастфуду.
Сучасна кухня — це мікс культур, смаків і форматів. Ми вже не дивуємося піці з незвичними топінгами чи десертам із солоними нотами, проте суші бургер — окрема категорія задоволення. На сторінці Abir el Saghir показали рецепт, який легко повторити вдома. Він не потребує складних технік, але має вигляд як страва з модного ресторану.
Інгредієнти
Лосось
філе лосося
олія авокадо
білий перець
паприка
сіль
панірувальні сухарі
Рис
рис для суші 2 склянки
вода 2 склянки
цукор 2 ч. л
сіль 1 ст. л
рисовий оцет 2 ст. л
Подавання
японський майонез
авокадо
манго
Приготування
Рибу приправляємо олією авокадо, білим перцем, паприкою і сіллю, та додаємо панірувальні сухарі.
Готуємо в аерофритюрі приблизно 20 хв, до рум’яної скоринки.
Промитий та замочений рис варимо у співвідношенні 1:1 з водою (2 склянки рису на 2 склянки води).
Після приготування, перекладаємо у миску, додаємо цукор, сіль і рисовий оцет, добре перемішуємо.
Змочуємо руки холодною водою, щоб рис не липнув і формуємо круглі пласкі «булочки».
Обсмажуємо їх на рослинній олії, приблизно 2 ст. л, до золотистої скоринки.
На рисову основу викладаємо японський майонез, шматочки лосося, нарізане авокадо та манго, і накриваємо другою рисовою «булочкою».
Суші бургер має ефектний вигляд, готується без зайвого стресу та точно здивує гостей. І головне, це ще один доказ того, що сучасна кухня не має правил, є лише настрій, натхнення та бажання поєднувати несумісне на перший погляд.