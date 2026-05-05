Суші бургер із лососем tiktok.com/@abir.sag

Сучасна кухня — це мікс культур, смаків і форматів. Ми вже не дивуємося піці з незвичними топінгами чи десертам із солоними нотами, проте суші бургер — окрема категорія задоволення. На сторінці Abir el Saghir показали рецепт, який легко повторити вдома. Він не потребує складних технік, але має вигляд як страва з модного ресторану.

Інгредієнти

Лосось

філе лосося

олія авокадо

білий перець

паприка

сіль

панірувальні сухарі

Рис

рис для суші 2 склянки

вода 2 склянки

цукор 2 ч. л

сіль 1 ст. л

рисовий оцет 2 ст. л

Подавання

японський майонез

авокадо

манго

Приготування

Рибу приправляємо олією авокадо, білим перцем, паприкою і сіллю, та додаємо панірувальні сухарі. Готуємо в аерофритюрі приблизно 20 хв, до рум’яної скоринки. Промитий та замочений рис варимо у співвідношенні 1:1 з водою (2 склянки рису на 2 склянки води). Після приготування, перекладаємо у миску, додаємо цукор, сіль і рисовий оцет, добре перемішуємо. Змочуємо руки холодною водою, щоб рис не липнув і формуємо круглі пласкі «булочки». Обсмажуємо їх на рослинній олії, приблизно 2 ст. л, до золотистої скоринки. На рисову основу викладаємо японський майонез, шматочки лосося, нарізане авокадо та манго, і накриваємо другою рисовою «булочкою».

Суші бургер має ефектний вигляд, готується без зайвого стресу та точно здивує гостей. І головне, це ще один доказ того, що сучасна кухня не має правил, є лише настрій, натхнення та бажання поєднувати несумісне на перший погляд.

