Рецепти
77
2 хв

Суші бургер із лососем — цікавий рецепт

У соцмережах стрімко набирає популярності новий гастротренд — суші бургер із лососем. Це яскрава, стильна та несподівано проста у приготування страва, яка поєднує естетику японської кухні з форматом улюбленого фастфуду.

Станіслава Бондаренко
Суші бургер із лососем tiktok.com/@abir.sag

Сучасна кухня — це мікс культур, смаків і форматів. Ми вже не дивуємося піці з незвичними топінгами чи десертам із солоними нотами, проте суші бургер — окрема категорія задоволення. На сторінці Abir el Saghir показали рецепт, який легко повторити вдома. Він не потребує складних технік, але має вигляд як страва з модного ресторану.

Інгредієнти

Лосось

  • філе лосося

  • олія авокадо

  • білий перець

  • паприка

  • сіль

  • панірувальні сухарі

Рис

  • рис для суші 2 склянки

  • вода 2 склянки

  • цукор 2 ч. л

  • сіль 1 ст. л

  • рисовий оцет 2 ст. л

Подавання

  • японський майонез

  • авокадо

  • манго

Приготування

  1. Рибу приправляємо олією авокадо, білим перцем, паприкою і сіллю, та додаємо панірувальні сухарі.

  2. Готуємо в аерофритюрі приблизно 20 хв, до рум’яної скоринки.

  3. Промитий та замочений рис варимо у співвідношенні 1:1 з водою (2 склянки рису на 2 склянки води).

  4. Після приготування, перекладаємо у миску, додаємо цукор, сіль і рисовий оцет, добре перемішуємо.

  5. Змочуємо руки холодною водою, щоб рис не липнув і формуємо круглі пласкі «булочки».

  6. Обсмажуємо їх на рослинній олії, приблизно 2 ст. л, до золотистої скоринки.

  7. На рисову основу викладаємо японський майонез, шматочки лосося, нарізане авокадо та манго, і накриваємо другою рисовою «булочкою».

Суші бургер має ефектний вигляд, готується без зайвого стресу та точно здивує гостей. І головне, це ще один доказ того, що сучасна кухня не має правил, є лише настрій, натхнення та бажання поєднувати несумісне на перший погляд.

