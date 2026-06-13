Суші-доги: рецепт хрусткого смаколика з TikTok

Суші-доги tiktok.com/@an.cookbook

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Хрустка скоринка, ніжний рис, крем-сир і соковита начинка з креветками та крабовими паличками — звучить як ідеальна вечеря. Цей рецепт, про який розповіли на сторінці an.cookbook уже встиг стати вірусним, адже суші-доги мають ефектний вигляд, готуються простіше, ніж здається, а смакують так, ніби ви замовили їх у модному азійському бістро.

Інгредієнти

Для основи

Рис для суші — 150 г

Норі — 2 листи

Панірувальні сухарі

Для начинки

Крабові палички

Чука

Креветки

Огірок 1 шт.

Крем-сир

Заправка для рису

Рисовий оцет — 1 ст. л

Цукор — 1 ч. л

Сіль — ½ ч. л

Кляр

Яйце — 1 шт.

Борошно — 2–3 ст. л

Вода — 1 ст. л

Для подавання

Соус унагі

Зелена цибуля

Кунжут

Приготування

Рис добре промийте, залийте водою та поставте на маленький вогонь під кришкою. Після закипання варіть 12 хв, потім зніміть із вогню та залиште під кришкою ще на 15 хв. Змішайте оцет, цукор і сіль. Додайте суміш до теплого рису та акуратно перемішайте. На кожен лист норі викладіть рис рівним шаром і залиште вільні краї. Злегка змастіть краї водою та щільно загорніть у трубочку. Збийте яйце, додайте борошно та воду. Перемішайте до однорідної консистенції без грудочок. Кожну трубочку занурте у кляр, а потім добре обваляйте у панірувальних сухарях. Розігрійте олію на сковороді та обсмажуйте суші-роли з усіх боків до золотистої хрусткої скоринки. Готові роли розріжте по центру, але не до кінця, щоб утворилася «кишеня». Додайте крем-сир, крабові палички, огірок, креветки та чуку. Полийте суші-доги соусом унагі, посипте зеленою цибулею та кунжутом.

Поради

Рис не переварюйте. Він має бути липким, але зберігати форму.

Обсмажуйте на середньому вогні, так кляр встигне рівномірно пропектися, а скоринка стане хрусткою.

Експериментуйте з начинкою. Авокадо, копчений лосось або навіть гострий соус шрірача чудово впишуться в рецепт.

Суші-доги — це не просто модний рецепт із соцмереж, а ідеальна страва для домашньої вечері, зустрічі з друзями чи коли хочеться чогось незвичного без складних кулінарних технік.

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