Суші кульки за 30 хвилин: простий рецепт смачної страви

На сторінці YIZHLO розповіли, як швидко та легко приготувати суші кульки, навіть якщо ви ніколи раніше не крутили роли. Інгредієнти прості, а результат — яскравий та смачний.

Інгредієнти

Рис кругло зернистий 400 г

Вода 440 г

Яблучний чи винний оцет 50 г

Цукор 45 г

Сіль 5 г

Начинка

Лосось

Авокадо

Огірок

Крабові палички

Крем-сир

Тофу

Приготування

Промийте рис у холодній воді 3–4 рази, щоб він став чистим і менш клейким. Потім залийте його водою, накрийте кришкою та доведіть до кипіння на середньому вогні. Зменште нагрів до мінімального і варіть 15 хв. Потім вимкніть плиту, накрийте рис рушником і залиште ще на 15 хвилин. У невеликій мисці змішайте оцет, цукор та сіль, щоб приготувати заправку. Ретельно перемішайте, доки цукор та сіль повністю розчиняться. Полийте гарячий рис заправкою та обережно перемішайте дерев’яною чи силіконовою лопаткою. Розкладіть рис на велику тарілку, щоб він швидко охолов і залишався ледь теплим. Візьміть трохи рису у долоню, сформуйте кульку та додайте начинку посередині. Можна робити різні розміри та форми.

Поради

Використовуйте свіжі інгредієнти, щоб начинка була соковитою та ароматною.

Не забувайте трохи змочувати руки під час формування кульок.

Якщо хочете, прикрасьте суші ікрою, насінням кунжуту чи зеленню для яскравого ефекту.

Суші кульки — це ідеальна ідея для вечірки, сімейної вечері чи швидкого перекусу, коли хочеться чогось смачного та легкого. А ще, це гарний спосіб залучити дітей, їм точно сподобається формувати власні кульки та вибирати начинку.