Суші-паска

Світ кулінарії давно припинив бути про суворі правила. Сьогодні це — простір для експериментів, у якому класика легко поєднується з ф’южн-ідеями. Саме так з’явилася суші-паска — страва, яка має вигляд святкової паски, але всередині ховає улюблені смаки японської кухні.

Фудблогерка Valeriia Veligura запропонувала свій варіант цієї креативної страви — і він миттєво став вірусним. Причина проста: це не лише красиво, а й дійсно смачно.

Інгредієнти

Основа

рис для суші — 500 г

вода — 550 мл

Заправка

яблучний чи рисовий оцет — 55 мл

цукор — 3 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

Начинка

огірок — 200 г

слабосолоний лосось — 150 г

крабові палички — 200 г

ікра «Масаго» — 50 г

норі — 6 листів

крем-сир — 200 г

Крем

крем-сир — 225 г

вершки — 75 мл.

Приготування

Основа

Рис потрібно ретельно промити 3–4 рази, аж поки вода стане прозорою. Далі довести до кипіння, варити 15 хв на мінімальному вогні під кришкою та дати настоятися ще 15 хв. Змішайте інгредієнти для заправки. Трохи підігрійте суміш, щоб інгредієнти краще розчинилися, а потім акуратно вмішати її у теплий рис. Після цього рис має повністю охолонути.

Начинка

Огірок і лосось дрібно наріжте. Крабові палички розберіть на волокна та змішайте з ікрою.

Саме ця текстура додає страві «вау»-ефекту.

Збірка

У роз’ємну форму викладаємо 2 листи норі, гладкою стороною до стінок. Вирізаємо круг із третього листа та формуємо дно. Викладаємо рис і формуємо «чашу» з бортиками. Можна поставити всередину склянку у харчовій плівці та охолодити основу близько години, так вона краще триматиме форму. Після цього викладаємо начинку шарами, кожен шар добре утрамбовуємо, а зверху формуємо «шапочку» з рису. Далі — у холодильник на кілька годин або на ніч.

Декор

Збиваємо всі інгредієнти до густоти. Перекладаємо у кондитерський мішок і відсаджуємо зверху. Прикрашаємо мікрозеленню горошку та ікрою «Масаго».

Суші-паска — це не просто тренд, а символ того, як змінюється сучасна кухня: сміливо, креативно та без кордонів. Вона ідеально вписується у нову естетику свят, коли важливі не лише традиції, а й емоції, експерименти та бажання дивувати.