Суші-торт: рецепт незвичної страви до святкового столу

Фудблогерка Альона Карпюк розповіла, як зі звичних продуктів можна створити справжню сенсацію для святкового столу. Страва має дорогий вигляд, готується швидко, а смак, ймовірно, стане причиною, чому про ваш стіл говоритимуть ще довго після вечірки.

Інгредієнти

варений рис для суші

слабосолений лосось

крем-сир

авокадо

свіжий огірок

листи норі

мікрогрін

кунжут

майонез (за бажанням)

Приготування

Перший шар — теплий, трішки липкий відварений рис. Важливо не пересушити його, саме він тримає форму торта. Поверх рису рівним шаром наносимо крем-сир — він додасть ніжності та збалансує смак солоної риби. Огірок ріжемо тонкими смужками та викладаємо другим шаром. Це освіжає та додає текстури. Знову покриваємо тонким прошарком рису. Норі ріжемо смужками та викладаємо поверх рису. Злегка притискаємо ложкою, так шари щільніше триматимуться. Наступний шар — крем-сир, кубики стиглого авокадо та ще трохи огірка. Посипаємо кунжутом для легкого горіхового акценту. Фінальний штрих — корона з лосося. Шматочки слабосолоного лосося утворюють блискучу, майже ювелірну поверхню. Майонез можна додати тонким шаром для ніжності, але за бажанням — він не обов’язковий. Декор. Трохи мікрогріну, дрібка кунжуту і ваш суші-торт готовий до червоної доріжки святкового столу.

Суші-торт — головна страва, яка створює вау-ефект без зайвих зусиль. У той час, коли святкове меню хочеться оновити, але не витрачати півдня на кухні, він стає ідеальним рішенням. Це сучасно, красиво, смачно та «по-багатому».

Можливо, його приготування стане вашою новою святковою традицією, тож не дивуйтеся, якщо наступного року гості запитуватимуть, чи буде той шикарний суші-торт.