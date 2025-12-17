Святковий салат у формі рулету: рецепт оригінальної страви

Новорічний салат tiktok.com_@kathycoooks

Рулетні салати давно стали фаворитами домашніх свят. Вони тримають форму, легко нарізаються, красиво подаються та дозволяють експериментувати з начинками. Саме тому такі салати однаково доречний вигляд мають і на сімейній вечері, і на святковому столі, а про рецепт саме цього салату розповіли на сторінці kathycoooks.

Інгредієнти крем-сир 1 упаковка яйця 5 шт. шинка відварена картопля 2 шт. морква 1 шт. кукурудза 3–4 ст. л свіжий огірок 1 шт. майонез сіль

Приготування

На харчову плівку шарами викладіть натерті білки, потім жовтки та тонкий шар майонезу. За бажанням трохи підсоліть. У центрі розмістіть слайси шинки. Далі додайте кубики відвареної картоплі, трохи солі та майонезу. Наступний шар — морква, кукурудза та свіжий огірок. Знову легенько підсоліть і додайте майонез, але не перевантажуйте ним страву. Акуратно згорніть салат за допомогою плівки у щільний рулет, добре зафіксуйте та поставте у холодильник на 2–3 години. Перед подачею покрийте рулет шаром крем-сиром і прикрасьте огірком, крихтою жовтка чи зеленню.

Цей салат неймовірно ніжний, яскравий та святковий — саме той варіант, який хочеться зберегти в улюблених рецептах і повертатися до нього знову й знову.