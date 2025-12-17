- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 179
- Час на прочитання
- 1 хв
Святковий салат у формі рулету: рецепт оригінальної страви
Коли святковий настрій хочеться створити швидко, без багатогодинного стояння біля плити, на сцену виходять рецепти з «вау» ефектом. Один із таких — салат-рулет.
Рулетні салати давно стали фаворитами домашніх свят. Вони тримають форму, легко нарізаються, красиво подаються та дозволяють експериментувати з начинками. Саме тому такі салати однаково доречний вигляд мають і на сімейній вечері, і на святковому столі, а про рецепт саме цього салату розповіли на сторінці kathycoooks.
Інгредієнти
- крем-сир
- 1 упаковка
- яйця
- 5 шт.
- шинка
-
- відварена картопля
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- кукурудза
- 3–4 ст. л
- свіжий огірок
- 1 шт.
- майонез
-
- сіль
-
Приготування
На харчову плівку шарами викладіть натерті білки, потім жовтки та тонкий шар майонезу.
За бажанням трохи підсоліть.
У центрі розмістіть слайси шинки.
Далі додайте кубики відвареної картоплі, трохи солі та майонезу.
Наступний шар — морква, кукурудза та свіжий огірок.
Знову легенько підсоліть і додайте майонез, але не перевантажуйте ним страву.
Акуратно згорніть салат за допомогою плівки у щільний рулет, добре зафіксуйте та поставте у холодильник на 2–3 години.
Перед подачею покрийте рулет шаром крем-сиром і прикрасьте огірком, крихтою жовтка чи зеленню.
Цей салат неймовірно ніжний, яскравий та святковий — саме той варіант, який хочеться зберегти в улюблених рецептах і повертатися до нього знову й знову.