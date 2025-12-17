ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Святковий салат у формі рулету: рецепт оригінальної страви

Коли святковий настрій хочеться створити швидко, без багатогодинного стояння біля плити, на сцену виходять рецепти з «вау» ефектом. Один із таких — салат-рулет.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
148 ккал
Новорічний салат tiktok.com_@kathycoooks

Новорічний салат tiktok.com_@kathycoooks

Рулетні салати давно стали фаворитами домашніх свят. Вони тримають форму, легко нарізаються, красиво подаються та дозволяють експериментувати з начинками. Саме тому такі салати однаково доречний вигляд мають і на сімейній вечері, і на святковому столі, а про рецепт саме цього салату розповіли на сторінці kathycoooks.

Інгредієнти

крем-сир
1 упаковка
яйця
5 шт.
шинка
відварена картопля
2 шт.
морква
1 шт.
кукурудза
3–4 ст. л
свіжий огірок
1 шт.
майонез
сіль

Приготування

  1. На харчову плівку шарами викладіть натерті білки, потім жовтки та тонкий шар майонезу.

  2. За бажанням трохи підсоліть.

  3. У центрі розмістіть слайси шинки.

  4. Далі додайте кубики відвареної картоплі, трохи солі та майонезу.

  5. Наступний шар — морква, кукурудза та свіжий огірок.

  6. Знову легенько підсоліть і додайте майонез, але не перевантажуйте ним страву.

  7. Акуратно згорніть салат за допомогою плівки у щільний рулет, добре зафіксуйте та поставте у холодильник на 2–3 години.

  8. Перед подачею покрийте рулет шаром крем-сиром і прикрасьте огірком, крихтою жовтка чи зеленню.

Цей салат неймовірно ніжний, яскравий та святковий — саме той варіант, який хочеться зберегти в улюблених рецептах і повертатися до нього знову й знову.

Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie