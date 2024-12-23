Свинина, тушкована з чорносливом: традиційний рецепт

Ароматне ніжне м'ясо, смак якого оцінять навіть гурмани.

Свинина, тушкована з чорносливом, у томатному соусі ідеально підійде до будь-якого гарніру: макаронів, гречки, картопляного пюре. Завдяки чорносливу страва виходить із приємним смаком та ароматом легкої копченості.

Інгредієнти свинина 600 г чорнослив копчений без кісточок 100 г цибуля ріпчаста 2 шт. морква 1 шт. томатна паста 2 ст. л. олія 30 мл вершкове масло 30 г вода 1 ст. перець чорний мелений сіль зелень

Свинину помийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте на середні шматочки. Цибулю та моркву помийте та очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на великій тертці. Чорнослив помийте та наріжте на половинки. На розігрітій сковороді з олією обсмажте цибулю та моркву до м'якості, викладіть м'ясо і обсмажте все до золотистого кольору. Додайте томатну пасту, вершкове масло, перемішайте і ще обсмажте дві хвилини. Потім додайте чорнослив, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте, влийте воду і тушкуйте 30-40 хвилин під закритою кришкою. Готову страву посипте зеленню.

Поради:

М'ясо можна використовувати будь-яке.

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