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Свинина, тушкована з чорносливом: традиційний рецепт

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
238 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
135
Час на прочитання
1 хв
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Свинина, тушкована з чорносливом: традиційний рецепт

Тушкована свинина / Фото: Credits

Ароматне ніжне м'ясо, смак якого оцінять навіть гурмани.

Свинина, тушкована з чорносливом, у томатному соусі ідеально підійде до будь-якого гарніру: макаронів, гречки, картопляного пюре. Завдяки чорносливу страва виходить із приємним смаком та ароматом легкої копченості.

Інгредієнти

свинина
600 г
чорнослив копчений без кісточок
100 г
цибуля ріпчаста
2 шт.
морква
1 шт.
томатна паста
2 ст. л.
олія
30 мл
вершкове масло
30 г
вода
1 ст.
перець чорний мелений
сіль
зелень
  1. Свинину помийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте на середні шматочки.
  2. Цибулю та моркву помийте та очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на великій тертці.
  3. Чорнослив помийте та наріжте на половинки.
  4. На розігрітій сковороді з олією обсмажте цибулю та моркву до м'якості, викладіть м'ясо і обсмажте все до золотистого кольору.
  5. Додайте томатну пасту, вершкове масло, перемішайте і ще обсмажте дві хвилини. Потім додайте чорнослив, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте, влийте воду і тушкуйте 30-40 хвилин під закритою кришкою.
  6. Готову страву посипте зеленню.

Поради:

  • М'ясо можна використовувати будь-яке.

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