Свинина, тушкована з чорносливом: традиційний рецепт

Ароматне ніжне м'ясо, смак якого оцінять навіть гурмани.
Свинина, тушкована з чорносливом, у томатному соусі ідеально підійде до будь-якого гарніру: макаронів, гречки, картопляного пюре. Завдяки чорносливу страва виходить із приємним смаком та ароматом легкої копченості.
Інгредієнти
- свинина
- 600 г
- чорнослив копчений без кісточок
- 100 г
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- томатна паста
- 2 ст. л.
- олія
- 30 мл
- вершкове масло
- 30 г
- вода
- 1 ст.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень
- Свинину помийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте на середні шматочки.
- Цибулю та моркву помийте та очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на великій тертці.
- Чорнослив помийте та наріжте на половинки.
- На розігрітій сковороді з олією обсмажте цибулю та моркву до м'якості, викладіть м'ясо і обсмажте все до золотистого кольору.
- Додайте томатну пасту, вершкове масло, перемішайте і ще обсмажте дві хвилини. Потім додайте чорнослив, перець чорний мелений і сіль. Перемішайте, влийте воду і тушкуйте 30-40 хвилин під закритою кришкою.
- Готову страву посипте зеленню.
Поради:
- М'ясо можна використовувати будь-яке.
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