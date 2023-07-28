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Свинина, тушкована з грибами, у сметанному соусі: класичний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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27
Час на прочитання
1 хв
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Свинина, тушкована з грибами, у сметанному соусі: класичний рецепт

Свинина тушкована з грибами у сметанному соусі / Фото: Credits

Ця страва буде смачним доповненням до будь-якого гарніру.

М'ясо, гриби та сметанний соус – три складники ароматної та ситної страви. Обсмажене м'ясо до золотистої скоринки, потім тушковане в сметані з печерицями.

Складники

  • свинина – 500 г;
  • печериці – 400 г;
  • сметана 15% – 350 г;
  • олія – 2 ст. л.;
  • перець чорний мелений;
  • сіль.

Приготування

Свинину помийте, обсушіть. Наріжте невеликими кубиками.

Печериці помийте і наріжте четвертинками.

На розпеченій сковороді з олією на сильному вогні обсмажте м'ясо до рум'яної скоринки, додайте гриби. Посоліть, поперчіть. Зменшіть вогонь і смажте м'ясо з печерицями 15 хвилин, доки не випарується сік із грибів. Додайте сметану. Перемішайте і тушкуйте під закритою кришкою 15 хвилин, періодично помішуючи.

Поради

  • З м'яса свинини вибирайте м'якоть чи вирізку.
  • Гриби можна взяти будь-які.

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Дата публікації
Перегляди
27
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