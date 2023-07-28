Свинина, тушкована з грибами, у сметанному соусі: класичний рецепт

Ця страва буде смачним доповненням до будь-якого гарніру.
М'ясо, гриби та сметанний соус – три складники ароматної та ситної страви. Обсмажене м'ясо до золотистої скоринки, потім тушковане в сметані з печерицями.
Складники
- свинина – 500 г;
- печериці – 400 г;
- сметана 15% – 350 г;
- олія – 2 ст. л.;
- перець чорний мелений;
- сіль.
Приготування
Свинину помийте, обсушіть. Наріжте невеликими кубиками.
Печериці помийте і наріжте четвертинками.
На розпеченій сковороді з олією на сильному вогні обсмажте м'ясо до рум'яної скоринки, додайте гриби. Посоліть, поперчіть. Зменшіть вогонь і смажте м'ясо з печерицями 15 хвилин, доки не випарується сік із грибів. Додайте сметану. Перемішайте і тушкуйте під закритою кришкою 15 хвилин, періодично помішуючи.
Поради
- З м'яса свинини вибирайте м'якоть чи вирізку.
- Гриби можна взяти будь-які.
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