Свинина, тушкована з грибами, у сметанному соусі: класичний рецепт

Ця страва буде смачним доповненням до будь-якого гарніру.

М'ясо, гриби та сметанний соус – три складники ароматної та ситної страви. Обсмажене м'ясо до золотистої скоринки, потім тушковане в сметані з печерицями.

Складники

свинина – 500 г;

печериці – 400 г;

сметана 15% – 350 г;

олія – 2 ст. л.;

перець чорний мелений;

сіль.

Приготування

Свинину помийте, обсушіть. Наріжте невеликими кубиками.

Печериці помийте і наріжте четвертинками.

На розпеченій сковороді з олією на сильному вогні обсмажте м'ясо до рум'яної скоринки, додайте гриби. Посоліть, поперчіть. Зменшіть вогонь і смажте м'ясо з печерицями 15 хвилин, доки не випарується сік із грибів. Додайте сметану. Перемішайте і тушкуйте під закритою кришкою 15 хвилин, періодично помішуючи.

Поради

З м'яса свинини вибирайте м'якоть чи вирізку.

Гриби можна взяти будь-які.

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