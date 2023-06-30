Свиняча грудинка, запечена у фользі: рецепт страви вихідного дня

Свиняча грудинка – це альтернатива ковбасі на бутербродах. Страву можна запекти заздалегідь і зберігати в холодильнику. Прекрасний вигляд має як у складі м'ясної нарізки, так і самостійно.

Щоб запекти смачну грудинку – її необхідно промити, обсушити та натерти спеціями.

Складники

грудинка свиняча – 1 кг;

часник – 5 зубчиків;

часник сушений – 1 ч. л;

коріандр – 1 ч. л;

паприка копчена – 1 ч. л;

перець чорний мелений – 1 ч. л;

лавровий лист – 2 шт.;

сіль – 2 ч. л.

Приготування

Грудинку промийте та обсушіть паперовим рушником. Розріжте на дві частини.

Часник очистіть, наріжте на часточки.

У грудинці зробіть надрізи гострим ножем і вставте часточки часнику. Посипте шматки грудинки сіллю та спеціями. Добре увітріть руками.

Викладіть підготовлену грудинку на подвійну фольгу. Зверху покладіть лавровий лист і щільно загорніть фольгу так, щоб ніде не залишилося отвору. Залиште за кімнатної температури на годину, щоб воно просочилося спеціями.

Викладіть грудинку до форми для запікання. Поставте випікатися до заздалегідь розігрітої до 190 градусів духовки на 80 хвилин. Після закінчення цього часу розгорніть фольгу, полийте грудинку соком, що утворився, і дайте запектися ще 15-20 хвилин за температури 200 градусів до золотистої скоринки.

Готовій грудинці дайте охолонути за кімнатної температури, потім покладіть до холодильника.

Поради

Спеції використовуйте на свій смак.

Свинячу грудинку можна залишити маринуватися на добу.

Читайте також: