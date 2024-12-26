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Свиняча грудинка, запечена у рукаві: рецепт святкової страви

Час приготування
2 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
530 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
272
Час на прочитання
1 хв
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Свиняча грудинка, запечена у рукаві: рецепт святкової страви

Свиняча грудинка, запечена / Фото: Credits

Пікантна грудинка свиняча підійде як для перекусу зі шматочком чорного хліба, так і чудово доповнить м'ясну нарізку до святкового столу.

Страва виходить соковитою та ароматною, тому що запікається у власному соку. Приготуйте заздалегідь грудинку, а потім просто наріжте на святковий стіл.

Інгредієнти

свиняча грудинка
1 кг
часник
5 зубчиків
паприка мелена солодка
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Свинячу грудинку вимийте та обсушіть паперовим рушником. Часник очистіть та пропустіть через прес.
  2. Для маринаду в мисці змішайте часник, паприку, чорний мелений перець, сіль і перемішайте. Натріть грудинку сумішшю, накрийте харчовою плівкою та залиште за кімнатної температури на 30 хвилин.
  3. Викладіть грудинку в рукав для запікання, зав'яжіть з обох боків. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 1,5 години. За 20 хвилин до закінчення рукав розріжте зверху, відкрийте грудинку, щоб вона підрум'янилася.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

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