Свиняча грудинка, запечена у рукаві: рецепт святкової страви

Пікантна грудинка свиняча підійде як для перекусу зі шматочком чорного хліба, так і чудово доповнить м'ясну нарізку до святкового столу.
Страва виходить соковитою та ароматною, тому що запікається у власному соку. Приготуйте заздалегідь грудинку, а потім просто наріжте на святковий стіл.
Інгредієнти
- свиняча грудинка
- 1 кг
- часник
- 5 зубчиків
- паприка мелена солодка
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Свинячу грудинку вимийте та обсушіть паперовим рушником. Часник очистіть та пропустіть через прес.
- Для маринаду в мисці змішайте часник, паприку, чорний мелений перець, сіль і перемішайте. Натріть грудинку сумішшю, накрийте харчовою плівкою та залиште за кімнатної температури на 30 хвилин.
- Викладіть грудинку в рукав для запікання, зав'яжіть з обох боків. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 1,5 години. За 20 хвилин до закінчення рукав розріжте зверху, відкрийте грудинку, щоб вона підрум'янилася.
Поради:
- Спеції використовуйте на свій смак.
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