Свиняча рулька в пиві, запечена в духовці: рецепт святкової страви

Замариноване м'ясо в пиві зі спеціями, соєвим соусом, медом і гірчицею, запечене в духовці із засмаженою скоринкою, просто тане у роті.

Головний інгредієнт страви – це рулька, яка маринується в пиві. Пиво потрібно взяти гарне, ароматне, з легкою гіркуватістю та натуральним складом. Пінний алкоголь робить м'ясо ніжним та м'яким.

Складники

рулька свиняча – 1,2-1,5 кг;

пиво – 1 л;

соєвий соус – 4 ст. л.;

часник – 5 шт.;

гірчиця – 2 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

лавровий лист – 2 шт.;

коріандр – 15 шт. (зерна);

лимонний сік – 1 ст. л;

сіль, перець чорний мелений.

Приготування

Вимийте свинячу рульку і замочіть її у воді на 30 хвилин. Обсушіть та почистіть поверхню шкіри ножем. Промийте.

Приготуйте маринад: у миску через прес видавіть дві головки часнику. Додайте соєвий соус, гірчицю, мед, коріандр, лимонний сік, сіль, перець та пиво. Залийте рульку маринадом і залиште промаринуватися на кілька годин, краще на ніч.

Дістаньте її з маринаду і нашпигуйте її часником, що залишився. Робіть у м'ясі неглибокі надрізи та вставляйте туди порізаний на часточки часник.

Помістіть рульку в рукав для запікання, покладіть лавровий лист, змастіть злегка олією. Зав'яжіть рукав із двох боків і викладіть на деко.

Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 2-2,5 години. Якщо хочете рульку підрум'янити, то до кінця приготування розріжте рукав і розкрийте верх, головне не пересушіть.

Поради

Свинячу рульку вибирайте більшу, в ній більше м'яса.

У разі додавання соєвого соусу до страви варто врахувати, що він має солоний смак.

Дуже смачно, якщо в свинячу рульку покласти картоплю цілою, посолити, змастити трохи олією і запікати.

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