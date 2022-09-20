Свинячі фрикадельки у винно-лимонному соусі: незвичайний рецепт улюбленої страви

Мітболи, польпете, тефтелі та фрикадельки — по суті різні назви однієї і тієї ж страви. Це м'ясні або рибні кульки, запечені, приготовані на пару або підсмажені, що складаються з чистого м'яса або з додаванням хліба, цибулі, сиру чи моркви.

Ми пропонуємо вам вишуканий та досить цікавий рецепт приготування свинячих фрикадельок з пармезаном у ніжному соусі з білого вина та лимона. На підготовку страви у вас хвилин двадцять і ще стільки часу знадобиться для приготування.

Складники

білий хліб — 100 г

молоко — 100 мл

свинячий фарш — 600 г

тертий пармезан — 75 г

яйця — 1 шт

цедра та сік 1 лимона

насіння фенхелю — чверть ч. л.

оливкова олія

біле сухе вино

Приготування

Розірвіть хліб (без скоринки) на дрібні шматочки, замочіть у молоці (можна і у воді) на 15 хвилин, потім відітисніть зайву рідину. Поверніть хліб у миску і додайте фарш, сир, збите яйце, цедру лимона, дрібно розтерте насіння фенхелю, сіль і кілька щіпок чорного перцю.

Змішайте все, потім мокрими руками сформуйте фрикадельки та залиште на годину.

У сковороді розігрійте оливкову олію, додайте кульки і смажте, поки вони не стануть трохи рум'яними. Додайте склянку білого вина та столову ложку лимонного соку та залиште тушкуватися, час від часу перевертайте фрикадельки, поки вони не приготуються і у вас залишиться трохи соусу.

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