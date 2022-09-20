Свинячі фрикадельки у винно-лимонному соусі: незвичайний рецепт улюбленої страви

Мітболи, польпете, тефтелі та фрикадельки — по суті різні назви однієї і тієї ж страви. Це м'ясні або рибні кульки, запечені, приготовані на пару або підсмажені, що складаються з чистого м'яса або з додаванням хліба, цибулі, сиру чи моркви.
Ми пропонуємо вам вишуканий та досить цікавий рецепт приготування свинячих фрикадельок з пармезаном у ніжному соусі з білого вина та лимона. На підготовку страви у вас хвилин двадцять і ще стільки часу знадобиться для приготування.
Складники
- білий хліб — 100 г
- молоко — 100 мл
- свинячий фарш — 600 г
- тертий пармезан — 75 г
- яйця — 1 шт
- цедра та сік 1 лимона
- насіння фенхелю — чверть ч. л.
- оливкова олія
- біле сухе вино
Приготування
Розірвіть хліб (без скоринки) на дрібні шматочки, замочіть у молоці (можна і у воді) на 15 хвилин, потім відітисніть зайву рідину. Поверніть хліб у миску і додайте фарш, сир, збите яйце, цедру лимона, дрібно розтерте насіння фенхелю, сіль і кілька щіпок чорного перцю.
Змішайте все, потім мокрими руками сформуйте фрикадельки та залиште на годину.
У сковороді розігрійте оливкову олію, додайте кульки і смажте, поки вони не стануть трохи рум'яними. Додайте склянку білого вина та столову ложку лимонного соку та залиште тушкуватися, час від часу перевертайте фрикадельки, поки вони не приготуються і у вас залишиться трохи соусу.
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