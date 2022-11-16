Свинячі ребра з картоплею в хлібних крихтах: оригінальний рецепт печені

Печеня зі свинячих ребер з картоплею та ароматними приправами — ідеальна страва для холодної пори року.

Страва ця досить трудомістка, м'ясо вимагає тригодинної витримки в маринаді, а на приготування його піде не менше двох годин. Але результат вас точно потішить, тому, якщо ви чекаєте на гостей або хочете зробити вечір особливим, спробуйте приготувати печеню за цим рецептом.

Складники

свинячі ребра — 2 кг

чорний перець — 1 ч. л.

часник – 4 зубчики.

оливкова олія — 4 ст. л.

кумин (зіра) — 1,5 ч. л

біле вино — 150 мл

цибуля — 1 шт.

лавровий лист — 2 шт.

курячий бульйон — 500 мл

картопля — 500 г

Для крихт

оливкова олія — 4 ст. л

часник — 1 зубчик

білі сухарі — 100 г

цедра 1 лимона

шавлія — 6 листя

Підготовлення

Почистіть і роздавіть часник для приготування жаркого та дрібно натріть один зубчик, який для крихт.

Розтовчіть кумин.

Очистіть і дрібно наріжте цибулю.

Подрібніть листя шавлії.

Картоплю, якщо вона велика, почистіть і наріжте на великі скибочки, дрібну можна не різати, а молоду — не чистити.

Приготування

Приготуйте маринад із перцю, розчавленого часнику, двох ложок оливкової олії, насіння кумину та 50 мл білого вина. Залийте ним реберця і залиште маринуватися щонайменше на три години (або поставте в холодильник на ніч).

Розігрійте духовку до 170 °C. На оливковій олії на сильному вогні в глибокій каструлі обсмажте ребра, поки вони не підрум'яняться. Дістаньте ребра, а в тій же каструлі обсмажте цибулю 10 хвилин до коричневого кольору. Додайте часник із маринаду і насіння кумину, що залишився, потім поверніть ребра в каструлю.

Влийте біле вино, що залишилося, дайте покипіти протягом хвилини, потім додайте лавровий лист, бульйон і залишки маринаду. Доведіть до кипіння, потім накрийте кришкою і поставте в духовку на годину-півтори, поки м'ясо не стане м'яким і не почне відокремлюватися від кісток.

Додайте до ребрер картоплю і готуйте 30-40 хвилин, поки картопля не прожариться і не почне трохи розпадатися на частини.

Приготуйте крихти. На олії обсмажте часник протягом 10 секунд, потім додайте панірувальні сухарі, лимонну цедру та шавлію. Зніміть кришку з каструлі, в якій запікається печеня, посипте її згори крихтами і випікайте ще 20 хвилин без кришки. Страва готова до подавання.

Читайте також: