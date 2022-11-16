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Свинячі ребра з картоплею в хлібних крихтах: оригінальний рецепт печені

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
277
Час на прочитання
2 хв
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Свинячі ребра з картоплею в хлібних крихтах: оригінальний рецепт печені

Фото: Credits

Печеня зі свинячих ребер з картоплею та ароматними приправами — ідеальна страва для холодної пори року.

Страва ця досить трудомістка, м'ясо вимагає тригодинної витримки в маринаді, а на приготування його піде не менше двох годин. Але результат вас точно потішить, тому, якщо ви чекаєте на гостей або хочете зробити вечір особливим, спробуйте приготувати печеню за цим рецептом.

Складники

  • свинячі ребра — 2 кг
  • чорний перець — 1 ч. л.
  • часник – 4 зубчики.
  • оливкова олія — 4 ст. л.
  • кумин (зіра) — 1,5 ч. л
  • біле вино — 150 мл
  • цибуля — 1 шт.
  • лавровий лист — 2 шт.
  • курячий бульйон — 500 мл
  • картопля — 500 г

Для крихт

  • оливкова олія — 4 ст. л
  • часник — 1 зубчик
  • білі сухарі — 100 г
  • цедра 1 лимона
  • шавлія — 6 листя

Підготовлення

  • Почистіть і роздавіть часник для приготування жаркого та дрібно натріть один зубчик, який для крихт.
  • Розтовчіть кумин.
  • Очистіть і дрібно наріжте цибулю.
  • Подрібніть листя шавлії.
  • Картоплю, якщо вона велика, почистіть і наріжте на великі скибочки, дрібну можна не різати, а молоду — не чистити.

Приготування

Приготуйте маринад із перцю, розчавленого часнику, двох ложок оливкової олії, насіння кумину та 50 мл білого вина. Залийте ним реберця і залиште маринуватися щонайменше на три години (або поставте в холодильник на ніч).

Розігрійте духовку до 170 °C. На оливковій олії на сильному вогні в глибокій каструлі обсмажте ребра, поки вони не підрум'яняться. Дістаньте ребра, а в тій же каструлі обсмажте цибулю 10 хвилин до коричневого кольору. Додайте часник із маринаду і насіння кумину, що залишився, потім поверніть ребра в каструлю.

Влийте біле вино, що залишилося, дайте покипіти протягом хвилини, потім додайте лавровий лист, бульйон і залишки маринаду. Доведіть до кипіння, потім накрийте кришкою і поставте в духовку на годину-півтори, поки м'ясо не стане м'яким і не почне відокремлюватися від кісток.

Додайте до ребрер картоплю і готуйте 30-40 хвилин, поки картопля не прожариться і не почне трохи розпадатися на частини.

Приготуйте крихти. На олії обсмажте часник протягом 10 секунд, потім додайте панірувальні сухарі, лимонну цедру та шавлію. Зніміть кришку з каструлі, в якій запікається печеня, посипте її згори крихтами і випікайте ще 20 хвилин без кришки. Страва готова до подавання.

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Дата публікації
Перегляди
277
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