Свинячі ребра з картоплею в хлібних крихтах: оригінальний рецепт печені

Печеня зі свинячих ребер з картоплею та ароматними приправами — ідеальна страва для холодної пори року.
Страва ця досить трудомістка, м'ясо вимагає тригодинної витримки в маринаді, а на приготування його піде не менше двох годин. Але результат вас точно потішить, тому, якщо ви чекаєте на гостей або хочете зробити вечір особливим, спробуйте приготувати печеню за цим рецептом.
Складники
- свинячі ребра — 2 кг
- чорний перець — 1 ч. л.
- часник – 4 зубчики.
- оливкова олія — 4 ст. л.
- кумин (зіра) — 1,5 ч. л
- біле вино — 150 мл
- цибуля — 1 шт.
- лавровий лист — 2 шт.
- курячий бульйон — 500 мл
- картопля — 500 г
Для крихт
- оливкова олія — 4 ст. л
- часник — 1 зубчик
- білі сухарі — 100 г
- цедра 1 лимона
- шавлія — 6 листя
Підготовлення
- Почистіть і роздавіть часник для приготування жаркого та дрібно натріть один зубчик, який для крихт.
- Розтовчіть кумин.
- Очистіть і дрібно наріжте цибулю.
- Подрібніть листя шавлії.
- Картоплю, якщо вона велика, почистіть і наріжте на великі скибочки, дрібну можна не різати, а молоду — не чистити.
Приготування
Приготуйте маринад із перцю, розчавленого часнику, двох ложок оливкової олії, насіння кумину та 50 мл білого вина. Залийте ним реберця і залиште маринуватися щонайменше на три години (або поставте в холодильник на ніч).
Розігрійте духовку до 170 °C. На оливковій олії на сильному вогні в глибокій каструлі обсмажте ребра, поки вони не підрум'яняться. Дістаньте ребра, а в тій же каструлі обсмажте цибулю 10 хвилин до коричневого кольору. Додайте часник із маринаду і насіння кумину, що залишився, потім поверніть ребра в каструлю.
Влийте біле вино, що залишилося, дайте покипіти протягом хвилини, потім додайте лавровий лист, бульйон і залишки маринаду. Доведіть до кипіння, потім накрийте кришкою і поставте в духовку на годину-півтори, поки м'ясо не стане м'яким і не почне відокремлюватися від кісток.
Додайте до ребрер картоплю і готуйте 30-40 хвилин, поки картопля не прожариться і не почне трохи розпадатися на частини.
Приготуйте крихти. На олії обсмажте часник протягом 10 секунд, потім додайте панірувальні сухарі, лимонну цедру та шавлію. Зніміть кришку з каструлі, в якій запікається печеня, посипте її згори крихтами і випікайте ще 20 хвилин без кришки. Страва готова до подавання.
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