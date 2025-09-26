- Дата публікації
Свиняча грудинка у цибулевому лушпинні: рецепт смачної української закуски
Українська кухня завжди славилася своїми оригінальними та водночас простими стравами. І свиняча грудинка, зварена у цибулевому лушпинні, — саме такий приклад, адже вона бюджетна, легка у приготуванні та неймовірно смачна.
Це закуска, яка завжди виручає на святковому столі, чудово смакує з хлібом, гірчицею чи хріном і викликає щиру ностальгію за домашніми застіллями. Лушпиння цибулі — це натуральний барвник і водночас ароматизатор. Воно надає м’ясу приємного золотисто-коричневого відтінку та легкого димного присмаку. До того ж за народною медициною, відвар із лушпиння має антибактеріальні властивості та навіть допомагає зміцнити імунітет. Тож ця страва — не лише смачна, а й корисна, про це розповіла авторка сторінки nisenitnitsia.
Інгредієнти
- Свиняча грудинка
- 500–700 г
- Цибулиння
- 7–10 шт.
- Вода
- 2 л
- Сіль
- 3 ст. л
- Лавровий листок
- 2–3 шт.
- Часник
- 4–5 зубчиків
- Спеції до сала (перець чорний, коріандр, паприка)
-
Приготування
У каструлю покладіть добре промите цибулиння.
Зверху викладіть грудинку.
Залийте холодною водою так, щоб вона повністю покривала м’ясо.
Додайте сіль і лавровий лист.
Варіть після закипання близько 40 хв на середньому вогні.
Вимкніть плиту та залиште грудинку остигати у відварі ще на годину.
Дістаньте грудинку, обсушіть серветкою.
Натріть подрібненим часником і спеціями.
Загорніть у фольгу чи пергамент і залиште на кілька годин у холодильнику.
Після цього грудинку можна нарізати тонкими шматочками та подавати як холодну закуску.
Поради
Якщо хочете виразнішого смаку, додайте у відвар кілька шматочків чорносливу чи соєвого соусу.
Замість грудинки можна використати підчеревину чи сало з прошарком м’яса.
Закуску зручно готувати наперед, адже у холодильнику вона зберігається 3–4 дні.
Подача
Тонко нарізана грудинка ідеально пасує до борщу, у мундирах чи просто до свіжого чорного хліба з цибулею. А якщо доповнити домашнім соусом, наприклад, гірчицею, аджикою чи хріном, ця страва стане беззаперечним фаворитом на будь-якому застіллі.
Свиняча грудинка у цибулевому лушпинні — це приклад того, як прості інгредієнти можуть перетворитися на справжній делікатес. Її легко приготувати, вона має апетитний вигляд і завжди викликає захоплення гостей.