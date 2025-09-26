Свиняча грудинка у цибулевому лушпинні: рецепт смачної української закуски

Свиняча грудинка у цибулевому лушпинні / © Credits

Це закуска, яка завжди виручає на святковому столі, чудово смакує з хлібом, гірчицею чи хріном і викликає щиру ностальгію за домашніми застіллями. Лушпиння цибулі — це натуральний барвник і водночас ароматизатор. Воно надає м’ясу приємного золотисто-коричневого відтінку та легкого димного присмаку. До того ж за народною медициною, відвар із лушпиння має антибактеріальні властивості та навіть допомагає зміцнити імунітет. Тож ця страва — не лише смачна, а й корисна, про це розповіла авторка сторінки nisenitnitsia.

Інгредієнти Свиняча грудинка 500–700 г Цибулиння 7–10 шт. Вода 2 л Сіль 3 ст. л Лавровий листок 2–3 шт. Часник 4–5 зубчиків Спеції до сала (перець чорний, коріандр, паприка)

Приготування

У каструлю покладіть добре промите цибулиння. Зверху викладіть грудинку. Залийте холодною водою так, щоб вона повністю покривала м’ясо. Додайте сіль і лавровий лист. Варіть після закипання близько 40 хв на середньому вогні. Вимкніть плиту та залиште грудинку остигати у відварі ще на годину. Дістаньте грудинку, обсушіть серветкою. Натріть подрібненим часником і спеціями. Загорніть у фольгу чи пергамент і залиште на кілька годин у холодильнику.

Після цього грудинку можна нарізати тонкими шматочками та подавати як холодну закуску.

Поради

Якщо хочете виразнішого смаку, додайте у відвар кілька шматочків чорносливу чи соєвого соусу.

Замість грудинки можна використати підчеревину чи сало з прошарком м’яса.

Закуску зручно готувати наперед, адже у холодильнику вона зберігається 3–4 дні.

Подача

Тонко нарізана грудинка ідеально пасує до борщу, у мундирах чи просто до свіжого чорного хліба з цибулею. А якщо доповнити домашнім соусом, наприклад, гірчицею, аджикою чи хріном, ця страва стане беззаперечним фаворитом на будь-якому застіллі.

Свиняча грудинка у цибулевому лушпинні — це приклад того, як прості інгредієнти можуть перетворитися на справжній делікатес. Її легко приготувати, вона має апетитний вигляд і завжди викликає захоплення гостей.