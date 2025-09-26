ТСН у соціальних мережах

Свиняча грудинка у цибулевому лушпинні: рецепт смачної української закуски

Українська кухня завжди славилася своїми оригінальними та водночас простими стравами. І свиняча грудинка, зварена у цибулевому лушпинні, — саме такий приклад, адже вона бюджетна, легка у приготуванні та неймовірно смачна.

Це закуска, яка завжди виручає на святковому столі, чудово смакує з хлібом, гірчицею чи хріном і викликає щиру ностальгію за домашніми застіллями. Лушпиння цибулі — це натуральний барвник і водночас ароматизатор. Воно надає м’ясу приємного золотисто-коричневого відтінку та легкого димного присмаку. До того ж за народною медициною, відвар із лушпиння має антибактеріальні властивості та навіть допомагає зміцнити імунітет. Тож ця страва — не лише смачна, а й корисна, про це розповіла авторка сторінки nisenitnitsia.

Інгредієнти

Свиняча грудинка
500–700 г
Цибулиння
7–10 шт.
Вода
2 л
Сіль
3 ст. л
Лавровий листок
2–3 шт.
Часник
4–5 зубчиків
Спеції до сала (перець чорний, коріандр, паприка)

Приготування

  1. У каструлю покладіть добре промите цибулиння.

  2. Зверху викладіть грудинку.

  3. Залийте холодною водою так, щоб вона повністю покривала м’ясо.

  4. Додайте сіль і лавровий лист.

  5. Варіть після закипання близько 40 хв на середньому вогні.

  6. Вимкніть плиту та залиште грудинку остигати у відварі ще на годину.

  7. Дістаньте грудинку, обсушіть серветкою.

  8. Натріть подрібненим часником і спеціями.

  9. Загорніть у фольгу чи пергамент і залиште на кілька годин у холодильнику.

Після цього грудинку можна нарізати тонкими шматочками та подавати як холодну закуску.

Поради

  • Якщо хочете виразнішого смаку, додайте у відвар кілька шматочків чорносливу чи соєвого соусу.

  • Замість грудинки можна використати підчеревину чи сало з прошарком м’яса.

  • Закуску зручно готувати наперед, адже у холодильнику вона зберігається 3–4 дні.

Подача

Тонко нарізана грудинка ідеально пасує до борщу, у мундирах чи просто до свіжого чорного хліба з цибулею. А якщо доповнити домашнім соусом, наприклад, гірчицею, аджикою чи хріном, ця страва стане беззаперечним фаворитом на будь-якому застіллі.

Свиняча грудинка у цибулевому лушпинні — це приклад того, як прості інгредієнти можуть перетворитися на справжній делікатес. Її легко приготувати, вона має апетитний вигляд і завжди викликає захоплення гостей.

