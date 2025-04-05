Свиняча вирізка з яблуками: цікавий рецепт ароматного мʼяса

Свиняча вирізка з яблуками / © Credits

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Щоб підкреслити її смак, можна доповнити страву яблуками, які додадуть легкої кислинки та карамельного аромату. Це ідеальне поєднання для тих, хто любить гастрономічні експерименти та вишукані страви. А про рецепт цієї страви розповіли на сторінці olga_riabenko_.

Свиняча вирізка містить велику кількість білка, необхідного для підтримки м’язової маси та енергії. Яблука — джерело вітамінів і антиоксидантів, які сприяють зміцненню імунітету та покращенню травлення.

Інгредієнти Свиняча вирізка 2 шт. Кориця 1½ ч. л Мускатний горіх ½ ч. л Коріандр ½ ч. л Сіль Чорний перець Оливкова олія 2 ст. л Оливкова олія 2 ст. л Вершкове масло 30 г Яблука 3-4 шт. Цибуля 2 шт. Винний чи яблучний оцет 1,5 ч. л Яблучний сік або вода 50 мл.

Приготування

Свинячу вирізку наріжте на шматки завтовшки 1,5-2 см, злегка притисніть долонею, щоб вони стали тоншими. У мисці змішайте корицю, мускатний горіх, коріандр, сіль, перець та оливкову олію. Обваляйте м’ясо у цій суміші. За можливості залиште маринуватися на 30 хв. Очистьте цибулю та яблука від шкірки та наріжте напівкільцями. Розігрійте пательню на середньому вогні, викладіть шматки м’яса та обсмажуйте по 1-2 хв з кожного боку. Перекладіть у тарілку. У тій же сковорідці розтопіть вершкове масло, додайте цибулю та обсмажуйте до золотистого кольору. Додайте яблука, накрийте кришкою та тушкуйте 3-5 хв до м’якості. Влийте яблучний сік або воду, додайте оцет, а потім поверніть м’ясо до пательні. Додайте сік, який виділився з м’яса. Накрийте кришкою та тушкуйте ще 10 хв.

Поради:

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Можна додати гілочку розмарину чи тим’яну під час тушкування.

Ідеально поєднується з картопляним пюре, булгуром і рисовою кашею.

Ця страва стане чудовим варіантом для сімейної вечері чи романтичного вечора. Соковите м’ясо у поєднанні з ароматними яблуками подарує незабутні смакові враження та зробить ваш стіл вишуканим.