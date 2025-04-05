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Свиняча вирізка з яблуками: цікавий рецепт ароматного мʼяса
Свиняча вирізка — один із найніжніших видів м’яса, який відзначається своєю соковитістю та м’якістю.
Щоб підкреслити її смак, можна доповнити страву яблуками, які додадуть легкої кислинки та карамельного аромату. Це ідеальне поєднання для тих, хто любить гастрономічні експерименти та вишукані страви. А про рецепт цієї страви розповіли на сторінці olga_riabenko_.
Свиняча вирізка містить велику кількість білка, необхідного для підтримки м’язової маси та енергії. Яблука — джерело вітамінів і антиоксидантів, які сприяють зміцненню імунітету та покращенню травлення.
Інгредієнти
- Свиняча вирізка
- 2 шт.
- Кориця
- 1½ ч. л
- Мускатний горіх
- ½ ч. л
- Коріандр
- ½ ч. л
- Сіль
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- Чорний перець
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- Оливкова олія
- 2 ст. л
- Оливкова олія
- 2 ст. л
- Вершкове масло
- 30 г
- Яблука
- 3-4 шт.
- Цибуля
- 2 шт.
- Винний чи яблучний оцет
- 1,5 ч. л
- Яблучний сік або вода
- 50 мл.
Приготування
Свинячу вирізку наріжте на шматки завтовшки 1,5-2 см, злегка притисніть долонею, щоб вони стали тоншими.
У мисці змішайте корицю, мускатний горіх, коріандр, сіль, перець та оливкову олію. Обваляйте м’ясо у цій суміші. За можливості залиште маринуватися на 30 хв.
Очистьте цибулю та яблука від шкірки та наріжте напівкільцями.
Розігрійте пательню на середньому вогні, викладіть шматки м’яса та обсмажуйте по 1-2 хв з кожного боку. Перекладіть у тарілку.
У тій же сковорідці розтопіть вершкове масло, додайте цибулю та обсмажуйте до золотистого кольору. Додайте яблука, накрийте кришкою та тушкуйте 3-5 хв до м’якості.
Влийте яблучний сік або воду, додайте оцет, а потім поверніть м’ясо до пательні. Додайте сік, який виділився з м’яса. Накрийте кришкою та тушкуйте ще 10 хв.
Поради:
Можна додати гілочку розмарину чи тим’яну під час тушкування.
Ідеально поєднується з картопляним пюре, булгуром і рисовою кашею.
Ця страва стане чудовим варіантом для сімейної вечері чи романтичного вечора. Соковите м’ясо у поєднанні з ароматними яблуками подарує незабутні смакові враження та зробить ваш стіл вишуканим.