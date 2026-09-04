Свинячі реберця на вогні: рецепт соковитого мʼяса

Ребра на решітці tiktok.com/@kubfood

Реклама

Є страви, заради яких варто розпалити вогонь. Свинячі ребра — саме такі. Тривале приготування на стабільному жарі робить м’ясо надзвичайно ніжним, а фінальне обсмажування з соусом дарує ту саму апетитну карамельну скоринку, про це розповів фудблогер Олександр Кубицький.

Ребра на решітці tiktok.com/@kubfood

Інгредієнти

свинячі реберця — 2 шматки

паприка

сіль

чорний перець

гірчиця

Для глазурі

BBQ-соус

соєвий соус

мед

трохи гірчиці

Приготування

Спочатку підготуйте ребра: зачистьте м’ясо та обов’язково зніміть плівку з внутрішнього боку. Потім добре натріть їх паприкою, сіллю, чорним перцем і гірчицею, щоб спеції рівномірно вкрили всю поверхню. Загорніть кожен шматок спочатку у пергамент, а потім у фольгу. Викладіть на решітку та готуйте приблизно 1,5 години на стабільному жарі. Тим часом приготуйте глазур: змішайте BBQ-соус із соєвим соусом, медом і невеликою кількістю гірчиці. Через півтори години обережно розгорніть ребра, щедро змастіть їх глазур’ю та поверніть на решітку, проте цього разу вже без пергаменту та фольги. Обсмажуйте, періодично перевертайте та за потреби змащуйте соусом, доки поверхня не вкриється рум’яною, димною та карамельною скоринкою.

У результаті отримаєте ребра, від яких складно відірватися, бо зовні вони мають насичену карамельну скоринку з ароматом диму, а всередині залишаються соковитими та настільки ніжними, що м’ясо буквально відходить від кістки.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів