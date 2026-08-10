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Свинячі реберця, тушковані з чорносливом: рецепт вишуканої гарячої страви
Страва виходить ситною, а м’ясо — м’яким, ніжним, із копченим присмаком барбекю.
Страва готується зі свіжих свинячих ребер із додаванням чорносливу та спецій. Це м’ясо, безперечно, більше сподобається чоловікам, а доповненням до страви стане овочевий салат.
Інгредієнти
- свинячі ребра
- 800 г
- чорнослив без кісточок
- 150 г
- лавровий лист
- 1 шт.
- вода
- 1 скл.
- олія
- 1 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень петрушки
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Свинячі ребра помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте на порційні шматочки.
Чорнослив промийте, залийте гарячою водою на п’ять хвилин, а потім злийте воду.
Зелень дрібно наріжте.
У сковороді розігрійте олію, на сильному вогні обсмажте м'ясо до золотистої скоринки, перекладіть у каструлю з товстим дном і залийте гарячою водою.
Доведіть до кипіння і тушкуйте на слабкому вогні під закритою кришкою 30 хвилин.
Додайте до реберець чорнослив, лавровий лист, мелений чорний перець, посоліть, накрийте кришкою і тушкуйте ще 30–40 хвилин. Викладіть на тарілку і посипте зеленню.
Поради:
Готовність ребер перевіряйте виделкою; якщо м’ясо м’яке, зніміть з вогню.
За потреби можна додати води.