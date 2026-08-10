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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
846
Час на прочитання
1 хв

Свинячі реберця, тушковані з чорносливом: рецепт вишуканої гарячої страви

Страва виходить ситною, а м’ясо — м’яким, ніжним, із копченим присмаком барбекю.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
320 ккал
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Свинячі реберця, тушковані з чорносливом

Свинячі реберця, тушковані з чорносливом / © Credits

Страва готується зі свіжих свинячих ребер із додаванням чорносливу та спецій. Це м’ясо, безперечно, більше сподобається чоловікам, а доповненням до страви стане овочевий салат.

Інгредієнти

свинячі ребра
800 г
чорнослив без кісточок
150 г
лавровий лист
1 шт.
вода
1 скл.
олія
1 ст. л.
мелений чорний перець
сіль
зелень петрушки

Свинячі ребра помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте на порційні шматочки.

  1. Чорнослив промийте, залийте гарячою водою на п’ять хвилин, а потім злийте воду.

  2. Зелень дрібно наріжте.

  3. У сковороді розігрійте олію, на сильному вогні обсмажте м'ясо до золотистої скоринки, перекладіть у каструлю з товстим дном і залийте гарячою водою.

  4. Доведіть до кипіння і тушкуйте на слабкому вогні під закритою кришкою 30 хвилин.

  5. Додайте до реберець чорнослив, лавровий лист, мелений чорний перець, посоліть, накрийте кришкою і тушкуйте ще 30–40 хвилин. Викладіть на тарілку і посипте зеленню.

Поради:

  • Готовність ребер перевіряйте виделкою; якщо м’ясо м’яке, зніміть з вогню.

  • За потреби можна додати води.

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