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Свинячі реберця, запечені в банці в духовці: рецепт розкішної гарячої страви
Один із самих незвичайних способів приготування свинячих ребер у домашніх умовах, запекти їх у банку в духовці. М'ясо запікається у власному соку без додавання води, жиру і виходить ароматним та дуже соковитим.
Знадобляться 1,5 літрова банка, фольга, свинячі реберця, цибуля ріпчаста, морква, спеції та духовка.
Інгредієнти
- свинячі ребра
- 1,5 кг
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений за смаком
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- сіль
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Ребра промийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте на порційні шматочки.
Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву — кружальцями.
У миску викладіть ребра, цибулю, моркву, додайте паприку, чорний мелений перець, сіль, перемішайте і залиште на 10-15 хвилин
У банку нещільно покладіть м’ясо з овочами, накрийте кришкою, зробленою з фольги і відправте в холодну духовку, потім ввімкніть її і випікайте за 180 градусів 1 годину 20 хвилин.
Духовку вимкніть і не відкривайте 20 хвилин, щоб банка не лопнула.
Поради:
Не ставте банку на мокру чи холодну поверхню.
Подайте з овочами чи будь-яким гарніром.