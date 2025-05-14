ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Свинячі реберця, запечені в банці в духовці: рецепт розкішної гарячої страви

Один із самих незвичайних способів приготування свинячих ребер у домашніх умовах, запекти їх у банку в духовці. М'ясо запікається у власному соку без додавання води, жиру і виходить ароматним та дуже соковитим.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
295 ккал
Свинячі реберця запечені в банку в духовці

Свинячі реберця запечені в банку в духовці / © Credits

Знадобляться 1,5 літрова банка, фольга, свинячі реберця, цибуля ріпчаста, морква, спеції та духовка.

Інгредієнти

свинячі ребра
1,5 кг
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
паприка мелена солодка
1 ч. л.
перець чорний мелений за смаком
сіль

  1. Ребра промийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте на порційні шматочки.

  2. Цибулю та моркву очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву — кружальцями.

  3. У миску викладіть ребра, цибулю, моркву, додайте паприку, чорний мелений перець, сіль, перемішайте і залиште на 10-15 хвилин

  4. У банку нещільно покладіть м’ясо з овочами, накрийте кришкою, зробленою з фольги і відправте в холодну духовку, потім ввімкніть її і випікайте за 180 градусів 1 годину 20 хвилин.

  5. Духовку вимкніть і не відкривайте 20 хвилин, щоб банка не лопнула.

Поради:

  • Не ставте банку на мокру чи холодну поверхню.

  • Подайте з овочами чи будь-яким гарніром.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie