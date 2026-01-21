свинячі шкірки tiktok.com_@margo_kerri

Фудблогерка Марго Керрі розповіла, як свинячі шкірки можна перетворити на апетитну, хрустку та ароматну страву, яка стане зіркою вашого столу. І все це — без зайвих складних інгредієнтів.

Свинячі шкірки — одна з тих закусок, яка у багатьох асоціюється зі швидким перекусом. Але сучасні кулінарні блогери показують, що вона може бути повноцінною гастрономічною насолодою. Фудблогерка, розповіла про рецепт, який поєднує класичну українську любов до смакоти зі східними ароматами.

Інгредієнти Свинячі шкірки 300 г Олія Часник 2–3 зубчики Паприка копчена 1 ст. л Паприка солодка 1 ст. л Соєвий соус 3 ст. л Сіль Перець Кунжут 1–2 ч. л Гострий перець

Приготування

Свинячі шкірки спершу відварюємо зі спеціями: сіль, перець, лавровий листочок. Це робить їх ніжними та зберігає природний смак. Після відварювання нарізаємо шкірки на невеликі шматочки. На сковорідці розігріваємо олію та підсмажуємо подрібнений часник до золотистого кольору. Додаємо шкірки та обсмажуємо їх кілька хвилин до хрусткої скоринки. Додаємо копчену та солодку паприку, соєвий соус. За бажанням — гострий перець. Все ретельно перемішуємо. В кінці посипаємо кунжутом, додаємо соєвий соус і ще раз перемішуємо.

Свинячі шкірки, приготовані за цим рецептом, — це не просто закуска. Це маленька гастрономічна пригода, яка легко підкорює серце будь-якого гурмана. Готувати її можна за пів години, а насолода від смаку залишиться надовго.