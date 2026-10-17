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Свинина, тушкована з овочами в томатному соусі: рецепт смачної гарячої страви
Тушковане м’ясо, овочі та густий соус ідеально підійдуть до будь-якого гарніру: картопляного пюре, рису, макаронів або просто як самостійна страва з хрустким хлібом.
Готується дуже просто, в одній сковороді, і виходить апетитним та ароматним.
Інгредієнти
- свинина (м'якоть)
- 500 г
- болгарський перець
- 1 великий
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- томатна паста
- 2 ст. л.
- вода
- 250 мл
- цукор
- 1 ч. л.
- олія
- 1–2 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень (кріп, петрушка)
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Свинину наріжте невеликими кубиками.
Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте великими шматочками.
Цибулю та моркву очистьте.
Цибулю наріжте півкільцями, моркву — невеликими брусочками.
Томатну пасту розведіть водою.
Зелень подрібніть.
У сковороді на сильному вогні розігрійте олію та обсмажте м’ясо до легкої золотистої скоринки, посоліть, додайте цибулю, моркву, обсмажте, помішуючи, 3–5 хвилин, потім додайте болгарський перець і обсмажуйте ще п’ять хвилин.
Влийте томатну пасту, всипте цукор, мелений чорний перець, посоліть, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте 30–40 хвилин.
Дайте настоятися 5–10 хвилин і посипте зеленню.
Поради:
Спеції додавайте за власним смаком.