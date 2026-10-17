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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
373
Час на прочитання
1 хв

Свинина, тушкована з овочами в томатному соусі: рецепт смачної гарячої страви

Тушковане м’ясо, овочі та густий соус ідеально підійдуть до будь-якого гарніру: картопляного пюре, рису, макаронів або просто як самостійна страва з хрустким хлібом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
147 ккал
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Свинина, тушкована з овочами в томатному соусі

Свинина, тушкована з овочами в томатному соусі / © Credits

Готується дуже просто, в одній сковороді, і виходить апетитним та ароматним.

Інгредієнти

свинина (м'якоть)
500 г
болгарський перець
1 великий
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
томатна паста
2 ст. л.
вода
250 мл
цукор
1 ч. л.
олія
1–2 ст. л.
мелений чорний перець
сіль
зелень (кріп, петрушка)

  1. Свинину наріжте невеликими кубиками.

  2. Болгарський перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте великими шматочками.

  3. Цибулю та моркву очистьте.

  4. Цибулю наріжте півкільцями, моркву — невеликими брусочками.

  5. Томатну пасту розведіть водою.

  6. Зелень подрібніть.

  7. У сковороді на сильному вогні розігрійте олію та обсмажте м’ясо до легкої золотистої скоринки, посоліть, додайте цибулю, моркву, обсмажте, помішуючи, 3–5 хвилин, потім додайте болгарський перець і обсмажуйте ще п’ять хвилин.

  8. Влийте томатну пасту, всипте цукор, мелений чорний перець, посоліть, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте 30–40 хвилин.

  9. Дайте настоятися 5–10 хвилин і посипте зеленню.

Поради:

  • Спеції додавайте за власним смаком.

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