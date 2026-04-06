- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 542
- Час на прочитання
- 1 хв
Сирне намащення із зеленню і часником: рецепт закуски, на приготування якої потрібно всього 10 хвилин
Якщо у вас залишився невикористаний сир, приготуйте смачне, корисне намащення, яке готується дуже швидко і просто.
Підійде для сніданку або святкового столу, намажте на тост, крекери або чорний хліб, прикрасьте зеленню і тонкими скибочками свіжих огірків.
Інгредієнти
- сир кисломолочний
- 250 г
- часник
- 2 зубчики
- кріп свіжий
- 30 г
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Часник очистьте і наріжте на довільні шматочки.
Кріп промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
У чашу блендера викладіть кисломолочний сир, часник, кріп, перець чорний мелений, посоліть і пробийте блендером до однорідного стану.
Перекладіть сирне намащення в скляну ємність із кришкою і зберігайте в холодильнику до трьох днів.
Поради:
Якщо у вас немає блендера, всі інгредієнти розімніть за допомогою виделки.
Зелень використовуйте на свій смак.