Рецепти
542
1 хв

Сирне намащення із зеленню і часником: рецепт закуски, на приготування якої потрібно всього 10 хвилин

Якщо у вас залишився невикористаний сир, приготуйте смачне, корисне намащення, яке готується дуже швидко і просто.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
15 хвилин
150 ккал
Сирне намащення із зеленню та часником

Підійде для сніданку або святкового столу, намажте на тост, крекери або чорний хліб, прикрасьте зеленню і тонкими скибочками свіжих огірків.

Інгредієнти

сир кисломолочний
250 г
часник
2 зубчики
кріп свіжий
30 г
перець чорний мелений
сіль

  1. Часник очистьте і наріжте на довільні шматочки.

  2. Кріп промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.

  3. У чашу блендера викладіть кисломолочний сир, часник, кріп, перець чорний мелений, посоліть і пробийте блендером до однорідного стану.

  4. Перекладіть сирне намащення в скляну ємність із кришкою і зберігайте в холодильнику до трьох днів.

Поради:

  • Якщо у вас немає блендера, всі інгредієнти розімніть за допомогою виделки.

  • Зелень використовуйте на свій смак.

