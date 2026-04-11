Сирна паска

Реклама

Світле свято Великодня асоціюється з теплом, добром і смачними стравами. Паска з сиру — ідеальний вибір для тих, хто хоче залишитися вірним традиціям, але водночас додати десерту сучасного шарму. Завдяки трьом варіантам крему страва має святковий та яскравий вигляд на столі. Про рецепт її приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти Кисломолочний сир 600 г Вершкове масло 50 г Сметана 2 ст. л Згущене молоко 3 ст. л Варене згущене молоко 3 ст. л Какао зі згущеним молоком 3 ст. л

Приготування

Підготуйте сирну основу. За допомогою заглиблюваного блендера чи кухонного комбайна збийте сир з маслом і сметаною до однорідного пишного стану. Зробіть три види крему. Розділіть сирну суміш на три частини. У першу додайте звичайне згущене молоко. У другу додайте варене згущене молоко. У третю додайте какао зі згущеним молоком. Підготуйте форму. На дно викладіть два шари марлі. Потім довільно розкладайте по одній ложці сирної маси та чергуйте смаки. Притисніть і охолодіть. Краї марлі прикрийте зверху, встановіть рівномірний гніт і залиште у холодильнику на 12 годин. Періодично, близько 5 разів, зливайте рідину, яка накопичилась у тарілці. Прикрасьте. Можна додати свіжі ягоди, горіхи, шоколадну крихту чи цукрову посипку.

Сирна паска зі згущеним молоком — простий, проте ефектний десерт, який ідеально вписується у сучасну інтерпретацію великодніх традицій. Три різновиди крему дозволяють здивувати гостей, а легкість приготування робить процес приємним.