Сучасна великодня кухня — це мікс традицій та гастрономічних трендів. Ми все частіше обираємо десерти, які не лише смачні, а й фотогенічні. Сьогодні радимо звернути увагу на оригінальний рецепт сирної паски у шоколаді, про який розповіли на сторінці la_torta.ua

Сирна паска давно стала класикою, але у шоколаді та з фруктовим прошарком вона смакує абсолютно по-новому, сучасніше, вишуканіше та святковіше.

Інгредієнти

Для шоколадної основи

молочний шоколад або глазур 200 г

Для полуничного прошарку

полуниця (свіжа чи заморожена)

цукор 50 г

лимонний сік 1 ч. л

агар-агар 2 г

Для сирної начинки

кисломолочний сир 500 г

цукрова пудра 150 г

вершкове масло 50 г

желатин 10 г

Приготування

Шоколадна основа

Розтопіть шоколад у мікрохвильовці, імпульсами по 10–15 сек, або на водяній бані. Вилийте у силіконову форму та рівномірно розподіліть пензликом або обертайте форму. Поставте у холодильник або морозилку до застигання. Нанесіть другий шар шоколаду та знову охолодіть.

Полуничний прошарок

Полуницю наріжте кубиками. Додайте цукор, лимонний сік і агар-агар. Доведіть до кипіння. Варіть приблизно 3 хв, помішуйте до загущення. Остудіть до кімнатної температури.

Сирна начинка

Желатин залийте водою і залиште на 20 хв. Розтопіть його у мікрохвильовці чи на плиті. До сиру додайте цукрову пудру, м’яке чи розтоплене масло та желатин. Збийте блендером до однорідної кремової маси.

Збирання десерту

У форму з шоколадною основою викладіть шар сирної маси. Додайте полуничний прошарок. Повторюйте шари та чергуйте їх. Поставте у холодильник на 3–4 години чи на ніч для стабілізації.

Подавання

Обережно переверніть десерт. Зніміть силіконову форму. Прикрасьте за бажанням.

Сирна паска у шоколаді — більше, ніж десерт, це спосіб зробити свято особливим, додати йому кольору, смаку та сучасного настрою. Іноді достатньо одного такого рецепта, щоб звичний великодній стіл заграв новими фарбами.