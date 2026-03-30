Сирна паска у шоколаді з полуницею — як приготувати великодній смаколик
Цьогоріч Великдень — це не лише про традиції, а й про естетику. Якщо хочете здивувати гостей чимось особливим, зверніть увагу на сирну паску у шоколаді з полуничним прошарком.
Сучасна великодня кухня — це мікс традицій та гастрономічних трендів. Ми все частіше обираємо десерти, які не лише смачні, а й фотогенічні. Сьогодні радимо звернути увагу на оригінальний рецепт сирної паски у шоколаді, про який розповіли на сторінці la_torta.ua
Сирна паска давно стала класикою, але у шоколаді та з фруктовим прошарком вона смакує абсолютно по-новому, сучасніше, вишуканіше та святковіше.
Інгредієнти
Для шоколадної основи
молочний шоколад або глазур 200 г
Для полуничного прошарку
полуниця (свіжа чи заморожена)
цукор 50 г
лимонний сік 1 ч. л
агар-агар 2 г
Для сирної начинки
кисломолочний сир 500 г
цукрова пудра 150 г
вершкове масло 50 г
желатин 10 г
Приготування
Шоколадна основа
Розтопіть шоколад у мікрохвильовці, імпульсами по 10–15 сек, або на водяній бані.
Вилийте у силіконову форму та рівномірно розподіліть пензликом або обертайте форму.
Поставте у холодильник або морозилку до застигання.
Нанесіть другий шар шоколаду та знову охолодіть.
Полуничний прошарок
Полуницю наріжте кубиками.
Додайте цукор, лимонний сік і агар-агар.
Доведіть до кипіння.
Варіть приблизно 3 хв, помішуйте до загущення.
Остудіть до кімнатної температури.
Сирна начинка
Желатин залийте водою і залиште на 20 хв.
Розтопіть його у мікрохвильовці чи на плиті.
До сиру додайте цукрову пудру, м’яке чи розтоплене масло та желатин.
Збийте блендером до однорідної кремової маси.
Збирання десерту
У форму з шоколадною основою викладіть шар сирної маси.
Додайте полуничний прошарок.
Повторюйте шари та чергуйте їх.
Поставте у холодильник на 3–4 години чи на ніч для стабілізації.
Подавання
Обережно переверніть десерт.
Зніміть силіконову форму.
Прикрасьте за бажанням.
Сирна паска у шоколаді — більше, ніж десерт, це спосіб зробити свято особливим, додати йому кольору, смаку та сучасного настрою. Іноді достатньо одного такого рецепта, щоб звичний великодній стіл заграв новими фарбами.