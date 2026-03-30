Сирна паска у шоколаді з полуницею — як приготувати великодній смаколик

Цьогоріч Великдень — це не лише про традиції, а й про естетику. Якщо хочете здивувати гостей чимось особливим, зверніть увагу на сирну паску у шоколаді з полуничним прошарком.

Станіслава Бондаренко
Сирна паска у шоколаді з полуницею tiktok.com/@la_torta.ua

Сучасна великодня кухня — це мікс традицій та гастрономічних трендів. Ми все частіше обираємо десерти, які не лише смачні, а й фотогенічні. Сьогодні радимо звернути увагу на оригінальний рецепт сирної паски у шоколаді, про який розповіли на сторінці la_torta.ua

Сирна паска давно стала класикою, але у шоколаді та з фруктовим прошарком вона смакує абсолютно по-новому, сучасніше, вишуканіше та святковіше.

Інгредієнти

Для шоколадної основи

  • молочний шоколад або глазур 200 г

Для полуничного прошарку

  • полуниця (свіжа чи заморожена)

  • цукор 50 г

  • лимонний сік 1 ч. л

  • агар-агар 2 г

Для сирної начинки

  • кисломолочний сир 500 г

  • цукрова пудра 150 г

  • вершкове масло 50 г

  • желатин 10 г

Приготування

Шоколадна основа

  1. Розтопіть шоколад у мікрохвильовці, імпульсами по 10–15 сек, або на водяній бані.

  2. Вилийте у силіконову форму та рівномірно розподіліть пензликом або обертайте форму.

  3. Поставте у холодильник або морозилку до застигання.

  4. Нанесіть другий шар шоколаду та знову охолодіть.

Полуничний прошарок

  1. Полуницю наріжте кубиками.

  2. Додайте цукор, лимонний сік і агар-агар.

  3. Доведіть до кипіння.

  4. Варіть приблизно 3 хв, помішуйте до загущення.

  5. Остудіть до кімнатної температури.

Сирна начинка

  1. Желатин залийте водою і залиште на 20 хв.

  2. Розтопіть його у мікрохвильовці чи на плиті.

  3. До сиру додайте цукрову пудру, м’яке чи розтоплене масло та желатин.

  4. Збийте блендером до однорідної кремової маси.

Збирання десерту

  1. У форму з шоколадною основою викладіть шар сирної маси.

  2. Додайте полуничний прошарок.

  3. Повторюйте шари та чергуйте їх.

  4. Поставте у холодильник на 3–4 години чи на ніч для стабілізації.

Подавання

  1. Обережно переверніть десерт.

  2. Зніміть силіконову форму.

  3. Прикрасьте за бажанням.

Сирна паска у шоколаді — більше, ніж десерт, це спосіб зробити свято особливим, додати йому кольору, смаку та сучасного настрою. Іноді достатньо одного такого рецепта, щоб звичний великодній стіл заграв новими фарбами.

