Сирна паска в духовці без борошна: простий рецепт

Сирна паска в духовці без борошна / © Credits

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Готується сирна паска дуже просто, але всі продукти мають бути свіжими та якісними. Вона чудово тримає форму під час нарізання, дуже ароматна і просто тане у роті.

Інгредієнти сир 9% 600 г яйця курячі 5 шт. сметана 20% 3 ст. л. масло вершкове 60 г цукор 200 г кукурудзяний крохмаль 2 ст. л. ванільний цукор 10 г сіль щіпка манна крупа

Відокремте білки від жовтків. У миску викладіть сир, жовтки, сметану, м'яке вершкове масло, кукурудзяний крохмаль, цукор, ванільний цукор, сіль і пробийте занурювальним блендером. Яєчні білки із сіллю збийте міксером у пишну масу. Введіть білки частинами в сирну масу і акуратно рухами знизу вгору перемішайте. Форму змастіть вершковим маслом, посипте манною крупою. Викладіть тісто у форму та розрівняйте. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин. Акуратно дістаньте та остудіть у формі.

Поради:

За бажанням можна додати родзинки.

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Сирну паску прикрасьте великодніми прикрасами, кокосовою стружкою або просто полийте розтопленим чорним або білим шоколадом.

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