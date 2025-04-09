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Сирна паска в духовці без борошна: простий рецепт
Приготуйте незвичайний ніжний десерт до великоднього столу.
Готується сирна паска дуже просто, але всі продукти мають бути свіжими та якісними. Вона чудово тримає форму під час нарізання, дуже ароматна і просто тане у роті.
Інгредієнти
- сир 9%
- 600 г
- яйця курячі
- 5 шт.
- сметана 20%
- 3 ст. л.
- масло вершкове
- 60 г
- цукор
- 200 г
- кукурудзяний крохмаль
- 2 ст. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- щіпка
- манна крупа
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Відокремте білки від жовтків.
У миску викладіть сир, жовтки, сметану, м'яке вершкове масло, кукурудзяний крохмаль, цукор, ванільний цукор, сіль і пробийте занурювальним блендером.
Яєчні білки із сіллю збийте міксером у пишну масу.
Введіть білки частинами в сирну масу і акуратно рухами знизу вгору перемішайте. Форму змастіть вершковим маслом, посипте манною крупою.
Викладіть тісто у форму та розрівняйте.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин.
Акуратно дістаньте та остудіть у формі.
Поради:
За бажанням можна додати родзинки.
Сирну паску прикрасьте великодніми прикрасами, кокосовою стружкою або просто полийте розтопленим чорним або білим шоколадом.
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