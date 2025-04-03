Сирна паска з рідкою начинкою: цікавий великодній рецепт

Сирна паска з рідкою начинкою / © Credits

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Цей варіант сирної паски із рідкою лимонною начинкою — справжній витвір кулінарного мистецтва, який поєднує ніжний сирний смак зі свіжою цитрусовою ноткою.

Сирна паска — чудова альтернатива класичному дріжджовому варіанту. Вона легша у приготуванні, ніжніша за текстурою та корисніша завдяки вмісту кисломолочного сиру. А додавання рідкої начинки робить її особливою та розкішною. Про рецепт цієї чудової випічки розповіли на сторінці valeria.matrokhina.

Інгредієнти

Для тіста

Кисломолочний сир (9% або вище) 450 г

Яйця 5 шт.

Цукор 200 г

Борошно 400-450 г

Розпушувач 15 г

Розтоплене вершкове масло 150 г

Ванільний екстракт ½ ч. л

Родзинки (за бажанням) 150 г

Для лимонного крему (рідка начинка)

Цукор 115 г

Кукурудзяний крохмаль 35 г

Сіль ¼ ч. л

Жовтки 5 шт. (близько 100 г)

Терта лимонна цедра 1 ст. л

Свіжовичавлений лимонний сік 100 мл

Молоко 450 мл

Холодне вершкове масло 30 г

Приготування

Приготування тіста

Сир перетріть через сито чи збийте блендером до однорідної консистенції. Яйця змішайте з цукром і збийте міксером до утворення пухкої маси. Додайте сир, розтоплене масло, ванільний екстракт і перемішайте. Просійте борошно разом із розпушувачем і поступово введіть у сирну масу. Родзинки попередньо запарте у гарячій воді, обсушіть і додайте до тіста. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть тісто, заповніть лише половину форми. Випікайте за температури 180°C приблизно 45 хв. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою.

Приготування крему

У сотейнику змішайте цукор, крохмаль, сіль і жовтки. Перетріть масу вінчиком, поки вона не посвітлішає. Додайте лимонний сік і цедру. Окремо підігрійте молоко до появи перших бульбашок, але не доводьте до кипіння. Повільно вливайте гаряче молоко в яєчну суміш і постійно помішуйте. Поставте сотейник на середній вогонь і готуйте крем, безперервно помішуйте, поки він не загусне (близько 10 хв). Коли крем почне густішати, проваріть ще кілька хвилин, зніміть з вогню та додайте вершкове масло. Перемішайте, накрийте плівкою у контакт і залиште охолоджуватись. За бажанням, перед використанням крем можна перетерти через сито для ніжнішої текстури.

Начинення та прикрашання

Остиглу паску акуратно розріжте всередині та зробіть заглиблення для крему. Заповніть паску лимонною начинкою. За бажанням прикрасьте меренгою, глазур’ю чи свіжими ягодами. Обов’язково залиште паску на ніч у холодильнику, щоб начинка стабілізувалася.

Поради:

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Не перевищуйте кількість борошна — тісто повинно бути м’яким, а не щільним.

Для збереження ніжності випічки уникайте надмірного збивання тіста після додавання борошна.

Лимонний крем можна замінити апельсиновим або ванільним, якщо хочеться різноманіття.

Ця сирна паска з ніжною лимонною начинкою стане справжньою окрасою вашого великоднього столу. Вона поєднує у собі традиційний смак і сучасне подавання, дарує гастрономічне задоволення кожному, хто її скуштує. Спробуйте приготувати цей десерт і подаруйте собі та своїм близьким шматочок весняного свята.