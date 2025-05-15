Сирна вівсянка: рецепт смачного та корисного сніданку / © Credits

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Ідея додавати сир до вівсянки давно популярна в Європі, а зараз активно набирає обертів і в Україні. В основі рецепта — класичні інгредієнти, які легко знайти у кожному супермаркеті, а приготування займає всього 15–20 хвилин. Про рецепт вершкової смакоти розповіли на сторінці Tasty Stories.

Інгредієнти Вівсяні пластівці (плющені) 250 г Вода 500 мл Молоко 100 мл Вершковий сир (ідеально підходить крем-сир типу «Філадельфія») 100 г Твердий сир 100 г Сіль Чорний перець Мускатний горіх

Приготування

Відваріть вівсянку у воді до напівготовності — приблизно 7–8 хв. Коли майже вся вода випарувалась, долийте молоко та зменште вогонь до мінімального. Продовжуйте варити на повільному вогні, помішуйте, поки вівсянка не стане м’якою та кремовою. Додайте вершковий сир, ретельно перемішайте до однорідної текстури. Додайте натертий твердий сир, дайте йому розплавитися та знову перемішайте. Подавайте страву гарячою та прикрасьте зверху ще дрібкою сиру чи зеленню (петрушка, мікрозелень, рукола — на вибір).

Поради:

Додайте трохи шпинату чи броколі під час варіння та отримаєте ще поживніший варіант.

Сирну вівсянку легко зробити вегетаріанською чи безлактозною, якщо обрати відповідні інгредієнти.

Сирна вівсянка — це не просто новий сніданок, а справжній гастрономічний експеримент, який може легко стати вашим улюбленим ранковим ритуалом.

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