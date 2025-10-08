Сирна запіканка: рецепт смачного десерту з дитинства

Сирна запіканка / © Credits

Фудблогерка Юлія Сенич поділилася класичним рецептом запіканки «як у дитячому садку», яку легко приготувати вдома. Цей рецепт підходить і для сніданку, і як десерт до чаю, адже страва ніжна та по-справжньому домашня.

Інгредієнти сир домашній 500 г яйця 2 шт. манна крупа 100 г цукор 100 г ванільний цукор 10 г вершкове масло 50 г молоко 50 мл

Приготування

У глибокій мисці змішайте сир, яйця, цукор та ванільний цукор. Щоб запіканка вийшла ніжною, перетріть сир через сито чи збийте масу блендером до однорідності. Всипте манку, влийте молоко та розтоплене вершкове масло. Добре перемішайте та залиште суміш на 15–20 хв, щоб манка набухла — це зробить текстуру легкою. Змастіть форму для випікання маслом або вистеліть пергаментом. Викладіть сирну масу, розрівняйте ложкою. Для апетитної скоринки можна змастити верх жовтком. Розігрійте духовку до 200°C і випікайте близько 40 хв до золотистої скоринки. Готову запіканку залиште охолонути 10–15 хв, потім наріжте порційними шматками.

Подавання

Цей десерт смачний і в теплому, і в охолодженому вигляді. Традиційно його подають зі сметаною, але також він чудово смакує з:

домашнім абрикосовим або малиновим джемом;

ложкою меду;

ягідним соусом або згущеним молоком;

свіжими ягодами чи фруктами.

Якщо хочете щільнішу консистенцію, додайте ложку крохмалю чи ложку манки зверху перед випіканням.

Сирна запіканка — одна з найдавніших страв у східноєвропейській кухні. Її готували ще у XIX столітті в українських селах — сир змішували з яйцями, додавали трішки борошна чи крупи та запікали у печі. Згодом рецепт потрапив у дитячі садки та санаторії, де став улюбленою класикою.

Сирна запіканка — це не просто десерт. Це атмосфера затишку, тепла та любові. Приготуйте її вихідними, поставте на стіл у красивій керамічній формі, додайте ложку сметани — і ви відчуєте, що час може зупинитися хоча б на хвилину.