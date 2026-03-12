- Дата публікації
Сирна запіканка з крохмалем у духовці: рецепт без борошна
Сирна запіканка з крохмалем, готується без борошна і манки, в результаті виходить легкою і ніжною.
Подайте на сніданок, або як десерт зі сметаною, джемом чи медом.
Інгредієнти
- сир 5%
- 500 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- цукор
- 5 ст. л.
- кукурудзяний крохмаль
- 2 ст. л. (з гіркою)
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- щіпка
- вершкове масло.
Яйця розділіть на білки та жовтки, білки відправте в холодильник.
У миску викладіть жовтки, додайте сир, сметану, всипте цукор, крохмаль, ванілін, сіль і пробийте занурювальним блендером.
Білки збийте міксером до пишної піни.
Збиті білки невеликими порціями викладайте в сирну масу й акуратно перемішуйте знизу вгору.
Форму для випікання змастіть злегка вершковим маслом, викладіть тісто, розрівняйте лопаткою.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин. Дістаньте запіканку з духовки і дайте їй охолонути.
Поради:
Сир, сметану використовуйте будь-якої жирності.
Замість кукурудзяного крохмалю можна використовувати картопляний.