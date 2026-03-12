ТСН у соціальних мережах

Рецепти
41
1 хв

Сирна запіканка з крохмалем у духовці: рецепт без борошна

Сирна запіканка з крохмалем, готується без борошна і манки, в результаті виходить легкою і ніжною.

Катерина Труш
1 год. 10 хв.
180 ккал
Сирна запіканка з крохмалем

Сирна запіканка з крохмалем / © Credits

Подайте на сніданок, або як десерт зі сметаною, джемом чи медом.

Інгредієнти

сир 5%
500 г
яйця курячі
4 шт.
сметана
2 ст. л.
цукор
5 ст. л.
кукурудзяний крохмаль
2 ст. л. (з гіркою)
ванільний цукор
10 г
сіль
щіпка
вершкове масло.

  1. Яйця розділіть на білки та жовтки, білки відправте в холодильник.

  2. У миску викладіть жовтки, додайте сир, сметану, всипте цукор, крохмаль, ванілін, сіль і пробийте занурювальним блендером.

  3. Білки збийте міксером до пишної піни.

  4. Збиті білки невеликими порціями викладайте в сирну масу й акуратно перемішуйте знизу вгору.

  5. Форму для випікання змастіть злегка вершковим маслом, викладіть тісто, розрівняйте лопаткою.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35-40 хвилин. Дістаньте запіканку з духовки і дайте їй охолонути.

Поради:

  • Сир, сметану використовуйте будь-якої жирності.

  • Замість кукурудзяного крохмалю можна використовувати картопляний.

41
