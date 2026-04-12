Сирна запіканка з рисом: рецепт улюбленого з дитинства десерту
Ніжна, ароматна, рум’яна зверху і соковита всередині — смак цієї запіканки знайомий багатьом ще з дитинства.
Готується вона дуже просто і виходить смачною як у теплому, так і в холодному вигляді. Подавайте зі сметаною, згущеним молоком або варенням.
Інгредієнти
- сир
- 380 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- рис
- 50 г
- вода
- 200 мл
- цукор
- 3 ст. л.
- масло вершкове
- 40 г
- родзинки
- 100 г
- цукор ванільний
- 10 г
- сіль
-
Рис ретельно промийте до прозорості води. Викладіть до сотейника, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть під закритою кришкою до повного випаровування рідини 15–20 хвилин. Остудіть.
Ізюм залийте гарячою водою на 10 хвилин, воду злийте та обсушіть його паперовим рушником.
Одне яйце розділіть на білок і жовток.
До чаші блендера викладіть сир, два яйця, білок, цукор, ванільний цукор і сіль, перебийте до однорідної маси.
До миски викладіть сирну масу, відварений рис, родзинки, розтоплене вершкове масло та перемішайте лопаткою.
Форму змастіть вершковим маслом або вистеліть пергаментним папером, викладіть сирно-рисову масу, розрівняйте та змастіть зверху жовтком.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35–40 хвилин до золотистого кольору. Злегка остудіть, вийміть із форми, наріжте шматочками та подавайте до столу.
Поради:
Якщо форма силіконова, змащувати її вершковим маслом не потрібно.
Рис використовуйте будь-який.
Сир використовуйте будь-якої жирності, але м’який.