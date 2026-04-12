Сирна запіканка з рисом: рецепт улюбленого з дитинства десерту

Ніжна, ароматна, рум’яна зверху і соковита всередині — смак цієї запіканки знайомий багатьом ще з дитинства.

Сирна запіканка з сиром і рисом

Сирна запіканка з рисом / © Credits

Готується вона дуже просто і виходить смачною як у теплому, так і в холодному вигляді. Подавайте зі сметаною, згущеним молоком або варенням.

Інгредієнти

сир
380 г
яйця курячі
3 шт.
рис
50 г
вода
200 мл
цукор
3 ст. л.
масло вершкове
40 г
родзинки
100 г
цукор ванільний
10 г
сіль

  1. Рис ретельно промийте до прозорості води. Викладіть до сотейника, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і варіть під закритою кришкою до повного випаровування рідини 15–20 хвилин. Остудіть.

  2. Ізюм залийте гарячою водою на 10 хвилин, воду злийте та обсушіть його паперовим рушником.

  3. Одне яйце розділіть на білок і жовток.

  4. До чаші блендера викладіть сир, два яйця, білок, цукор, ванільний цукор і сіль, перебийте до однорідної маси.

  5. До миски викладіть сирну масу, відварений рис, родзинки, розтоплене вершкове масло та перемішайте лопаткою.

  6. Форму змастіть вершковим маслом або вистеліть пергаментним папером, викладіть сирно-рисову масу, розрівняйте та змастіть зверху жовтком.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 35–40 хвилин до золотистого кольору. Злегка остудіть, вийміть із форми, наріжте шматочками та подавайте до столу.

Поради:

  • Якщо форма силіконова, змащувати її вершковим маслом не потрібно.

  • Рис використовуйте будь-який.

  • Сир використовуйте будь-якої жирності, але м’який.

Дата публікації
Кількість переглядів
47
