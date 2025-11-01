ТСН у соціальних мережах

Рецепти
116
1 хв

Сирне печиво: смачна випічка з чотирьох інгредієнтів

Сирне печиво — це простий рецепт випічки з будь-яким твердим сиром. Приготування не забере у вас багато часу і знадобиться всього лише чотири інгредієнти.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
409 ккал
Сирне печиво

Сирне печиво / © Credits

Подайте його до кави, чаю або як закуску, до келиха вина чи пива.

Інгредієнти

твердий сир
100 г
пшеничне борошно
100 г
вершкове масло
100 г
сіль
щіпка

  1. Твердий сир натріть на дрібній тертці.

  2. Холодне вершкове масло наріжте на кубики, додайте до просіяного борошна і перетріть руками до отримання масляної крихти. Всипте твердий сир, дрібку солі та з'єднайте в грудку. Загорніть у харчову плівку і відправте в холодильник на 30 хвилин.

  3. Розділіть тісто на дві частини, робочу поверхню присипте борошном і розкачайте кожну частину в коло завтовшки 0,5 сантиметра, потім розріжте його на сегменти. Викладіть сирне печиво на деко, застелене пергаментним папером.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15-17 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • За бажанням печиво можна посипати солодкою паприкою, кунжутом, насінням льону або будь-якими іншими спеціями.

