Сирне печиво: смачна випічка з чотирьох інгредієнтів
Сирне печиво — це простий рецепт випічки з будь-яким твердим сиром. Приготування не забере у вас багато часу і знадобиться всього лише чотири інгредієнти.
Подайте його до кави, чаю або як закуску, до келиха вина чи пива.
Інгредієнти
- твердий сир
- 100 г
- пшеничне борошно
- 100 г
- вершкове масло
- 100 г
- сіль
- щіпка
Твердий сир натріть на дрібній тертці.
Холодне вершкове масло наріжте на кубики, додайте до просіяного борошна і перетріть руками до отримання масляної крихти. Всипте твердий сир, дрібку солі та з'єднайте в грудку. Загорніть у харчову плівку і відправте в холодильник на 30 хвилин.
Розділіть тісто на дві частини, робочу поверхню присипте борошном і розкачайте кожну частину в коло завтовшки 0,5 сантиметра, потім розріжте його на сегменти. Викладіть сирне печиво на деко, застелене пергаментним папером.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15-17 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
За бажанням печиво можна посипати солодкою паприкою, кунжутом, насінням льону або будь-якими іншими спеціями.