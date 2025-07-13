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Сирне печиво з вишнею: рецепт сезонної випічки
Смачне домашнє печиво з сирного тіста з вишнею, яке можна швидко і легко спекти на будь-яке свято або просто як десерт до чаю.
Печиво випікається з дуже простих та доступних інгредієнтів, а в результаті виходить чудовий десерт до чаю чи кави.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 300 г
- сир
- 250 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цукор для посипання
- 4 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- олія
- 125 мл
- сіль
- щіпка
- ванільний цукор
- 10 г
- вишня свіжа
- 250 г
Вишню промийте, обсушіть та видаліть кісточки.
Збийте віничком яйце із цукром до легкої піни. Додайте сир, олію, ванільний цукор, сіль, просіяне борошно з розпушувачем і замісіть тісто, потім загорніть його в харчову плівку і відправте в холодильник на 30 хвилин.
На робочу поверхню, присипану борошном, викладіть тісто, розкатайте його в пласт 3-4 міліметри, виріжте з нього кружечки. Викладіть на деко, застелене пергаментом, в центр кожного кружечка покладіть по дві вишні і злегка посипте цукром.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин.
Поради:
За бажанням печиво можна посипати кокосовою стружкою.
Сир використовуйте будь-якої жирності.