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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Сирне печиво з вишнею: рецепт сезонної випічки

Смачне домашнє печиво з сирного тіста з вишнею, яке можна швидко і легко спекти на будь-яке свято або просто як десерт до чаю.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
315 ккал
Сирне печиво з вишнею

Сирне печиво з вишнею / © Credits

Печиво випікається з дуже простих та доступних інгредієнтів, а в результаті виходить чудовий десерт до чаю чи кави.

Інгредієнти

борошно пшеничне
300 г
сир
250 г
яйце куряче
1 шт.
цукор для посипання
4 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
олія
125 мл
сіль
щіпка
ванільний цукор
10 г
вишня свіжа
250 г

  1. Вишню промийте, обсушіть та видаліть кісточки.

  2. Збийте віничком яйце із цукром до легкої піни. Додайте сир, олію, ванільний цукор, сіль, просіяне борошно з розпушувачем і замісіть тісто, потім загорніть його в харчову плівку і відправте в холодильник на 30 хвилин.

  3. На робочу поверхню, присипану борошном, викладіть тісто, розкатайте його в пласт 3-4 міліметри, виріжте з нього кружечки. Викладіть на деко, застелене пергаментом, в центр кожного кружечка покладіть по дві вишні і злегка посипте цукром.

  4. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин.

Поради:

  • За бажанням печиво можна посипати кокосовою стружкою.

  • Сир використовуйте будь-якої жирності.

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Дата публікації
Кількість переглядів
112
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