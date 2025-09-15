Сирне ризото з грибами: рецепт вершкової страви для затишної вечері

Сирне ризото з грибами / © Associated Press

Це ідеальний варіант для вечері після робочого дня чи романтичного побачення, про який розповів фудблогер Eric Lahuerta. Страва не потребує екзотичних продуктів, але має вигляд і смакує так, ніби її щойно подали у затишному італійському ресторані.

Інгредієнти Цибуля 1 шт. Гриби 150 г Круглозернистий рис 170 г Сухе біле вино 150 мл Гарячий овочевий чи курячий бульйон 800 мл Вершкове масло 15 г Тертий пармезан 30 г Оливкова олія Сіль Чорний мелений перець

Приготування

Цибулю дрібно наріжте, гриби поріжте тонкими скибочками. У глибокій сковороді чи сотейнику розігрійте оливкову олію. Додайте цибулю та тушкуйте на слабкому вогні 15–20 хв, поки вона не стане м’якою та прозорою. Викладіть гриби до цибулі, готуйте ще близько 5 хв, щоб вони пустили сік і трішки підрум’янилися. Всипте рис і швидко перемішайте, щоб кожна зернинка покрилася олією. Обсмажуйте 2 хв, це допоможе зберегти форму зерен. Влийте біле вино, перемішайте та дочекайтеся, поки алкоголь випарується, а залишиться лише легкий аромат. Починайте поступово додавати гарячий бульйон. Постійно помішуйте та додавайте нову порцію тільки після того, як попередня вбереться. Готуйте 15–18 хв. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло та тертий пармезан. Добре перемішайте, щоб ризото стало кремовим. Посоліть і поперчіть до свого смаку. Викладіть на тарілки, посипте ще трішки пармезаном та свіжомеленим перцем. За бажанням можна прикрасити листочками петрушки чи краплею трюфельної олії.

Поради

Бульйон обов’язково має бути гарячим, інакше страва «заблокує» процес приготування.

Якщо хочете глибшого смаку, використовуйте суміш грибів, наприклад, шампіньйони, гливи, сушені білі тощо.

Для більшої ніжності можна додати трохи вершків разом із маслом і пармезаном.

Сирне ризото з грибами — це ідеальний приклад того, як з доступних продуктів можна створити страву ресторанного рівня. Спробуйте приготувати його вдома та, можливо, це стане вашим новим кулінарним ритуалом.